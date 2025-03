Ethiopie: Sécuriser l'accès à la mer est un enjeu permanent de sécurité nationale et d'ordre diplomatique - Institut des affaires étrangères.

<strong>Addis-Abeba, le — : - Garantir l'accès de l'Éthiopie à un débouché maritime est un enjeu permanent de sécurité nationale et d'ordre diplomatique, a dévoilé, Jafar Bedru, directeur exécutif de l'Institut des affaires étrangères (IFA).

On rappelle que le premier ministre a affirmé au parlement que la quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer repose sur le principe du bénéfice mutuel et se fera par le dialogue diplomatique, et non par un conflit avec les pays voisins.

Ainsi, le Premier ministre a souligné que différents pays ont reconnu la légitimité de la quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également déclaré au Parlement que l'accès à la mer est une question générationnelle et existentielle pour l'Éthiopie, qui nécessite une compréhension universelle.

Jafar a attribué l'influence et la reconnaissance internationales accrues de l'Éthiopie à la stratégie diplomatique avisée du Premier ministre Abiy Ahmed.

Établissant des parallèles avec les pays développés qui ont défendu leurs intérêts nationaux à long terme grâce à des programmes diplomatiques durables, le directeur exécutif a affirmé l'engagement de l'Éthiopie à préserver ses intérêts durables.

Il a souligné que la déclaration publique du gouvernement actuel sur le souhait de l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer témoigne de son engagement à concrétiser les aspirations de longue date de la génération.

Jafar a également déclaré que les questions du Nil et de l'accès à la mer constituent des priorités diplomatiques pour les intérêts nationaux durables et la sécurité nationale de l'Éthiopie.

Selon lui, l'Institut des affaires étrangères élabore et met en oeuvre des stratégies qui soutiennent une mission forte de renforcement de l'État et réalisent des efforts diplomatiques intergénérationnels. Il a ajouté que l'institut continuerait à travailler avec diligence pour accroître l'influence diplomatique internationale de l'Éthiopie et préserver ses intérêts nationaux.