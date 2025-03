Ile Maurice: Le Constance Festival Culinaire revient avec un florilège de chefs

Le Constance Festival Culinaire est assurément le rendez-vous incontournable des gourmets. C'est aussi le moment où les passionnés de cuisine peuvent s'approcher d'un peu plus près des grands chefs et maîtres pâtissiers internationaux et apprendre d'eux. La 18e édition de ce festival orchestré par Constance Hotels & Resorts se tient actuellement, du 20 au 29 mars, soit une semaine d'excellence culinaire, de créativité et surtout de transmission de savoir-faire.

Cette année, le festival apporte de la nouveauté en intégrant les créations vegan et sans gluten qui enrichiront l'expérience gustative. Il est également l'occasion pour Constance Hotels & Resorts de mettre l'accent sur le partage et l'apprentissage à travers des master class animées par des chefs de renom. Et comme chaque année, les chefs internationaux travailleront en binôme avec les chefs de cuisine et chefs pâtissiers des établissements Constance à Maurice, aux Maldives et aux Seychelles.

«Cette année, nous mettons à l'honneur l'essence même de notre groupe : la transmission du savoir-faire. La formation est au coeur du festival, avec pour mission de partager une expertise unique et d'élever le niveau d'excellence de nos équipes. La richesse de la culture mauricienne et la diversité de ses produits seront sublimées à travers des collaborations avec des artisans locaux et des démonstrations interactives», souligne Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hotels & Resorts.

Depuis sa création en 2006, le Constance Festival Culinaire accueille des chefs étoilés Michelin et des virtuoses de la pâtisserie. Cette nouvelle édition n'y fait pas exception et voit la présence à nouveau de Régis Marcon, chef triplement étoilé au Michelin, qui préside le Trophée Régis Marcon. Pierre Hermé, icône de la pâtisserie française, supervise, quant à lui, le Trophée qui porte son nom.

Outre ces deux trophées, le Trophée Deutz, le Trophée Jars Art de la Table et la Constance Café Gourmand sont aussi à l'honneur. Le Trophée Pierre Hermé réunit plusieurs chefs pâtissiers de renom, dont Marc Rivière, Champion du Monde de la Pâtisserie 2017, Christophe Renou, Meilleur Ouvrier de France 2015, Alain Chartier, Champion du Monde Glacier 2003, Arnaud Larher, Meilleur Ouvrier de France 2007, Alexandre Gely, Chef pâtissier Relais Dessert, et Eric Ortuno, Chef pâtissier Relais Dessert d'Espagne. Leurs créations sont évaluées par un jury constitué de Pierre Hermé, Vincent Guerlais et Mercotte.

Le Trophée Jars Art de la Table réunit des experts de la mise en scène gastronomique et voit la participation de Carmel Assa, spécialiste de l'étiquette et de l'art de la table à la française.

Le Trophée Deutz et le Trophée Régis Marcon réunissent pour leur part des chefs étoilés Michelin des quatre coins du globe, dont le Chef Markus Dalen (Suède), le Chef Joshua Cutress (Royaume-Uni), le Chef Roberto Di Pinto (Italie), le Chef Louis Gachet (France), le Chef Fabien Lefebvre (France) et le Chef Lukas Kapeller (Autriche). Ces trophées voient un jury composé de personnalités culinaires, dont Pierre Hermé, Régis Marcon, Patrick Bertron, Orjan Johannessen, Sebastian Gibrand, Frédéric Morel, Emmanuel Renaut et Pierre Sang. Manon Broutée, gagnante de la 11e saison du Meilleur Pâtissier, et Federico Fusca, chef influenceur italien, se joignent également au festival.

Le festival comprend également des dîners exclusifs, des master class immersives et des compétitions mettant à l'honneur les saveurs locales, telles que le concours du Meilleur Gâteau Piment ou encore celui de la Meilleure Tarte Banane tressée à la mauricienne. Une classe culinaire orchestrée par Emmanuel Fortuno, Bocuse d'Or Maurice 2024, est également parmi les temps forts. Il revisite avec audace les classiques mauriciens tels que le «kari poul» et ses accompagnements, dont l'achard et le chutney.

Voilà de quoi réunir tout un beau monde autour des mille et une saveurs.