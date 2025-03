Afrique de l'Est: Des combattants présumés d'Al Shabaab ont tué six policiers et en ont blessé quatre au Kenya

Addis-Abeba — Au moins six policiers ont été tués et quatre blessés au Kenya lors d'une attaque contre un camp de police menée par des militants présumés dans le comté de Garissa, à l'est du pays, à la frontière avec la Somalie, a annoncé la police.

L'attaque, survenue tôt dimanche, a été menée par des combattants présumés du groupe somalien Al Shabaab, allié à Al-Qaïda, selon un rapport de police transmis aux médias. Al Shabaab mène fréquemment des attaques transfrontalières dans la région, contre des cibles militaires et civiles.

Les assaillants du groupe ont lancé un assaut à l'aube contre un camp abritant des réservistes de la police et « ont utilisé diverses armes pour prendre le contrôle du camp », selon le rapport. « Six morts ont été confirmés et quatre blessés sont hospitalisés », a rapporté Reuters.

Mardi, l'ambassade des États-Unis a publié un avis demandant aux Américains de ne pas se rendre dans certaines régions du Kenya, notamment à Garissa et dans d'autres comtés frontaliers avec la Somalie, en raison des menaces terroristes.