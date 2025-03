Ile Maurice: Yanish Bandhoo sacré champion en mixology

Yanish (Krishna) Bandhoo, apprenti barman à l'École Hôtelière Sir Gaëtan Duval, a remporté le premier prix dans la catégorie Mixologie Internationale au World Food Competition, organisé du 25 au 27 février à Calcutta, en Inde.

L'événement, initié par le Guru Nanak Institute of Hotel Management, a rassemblé 160 participants issus de 40 pays. Les compétitions portaient sur plusieurs disciplines, notamment la cuisine internationale, la sculpture sur fruits et la décoration de gâteaux. En mixologie, Yanish Bandhoo a présenté plusieurs cocktails, dont le «Trip to Jaisalmer», le «Spicy Mary» et le «Red Pomelo».

Une cérémonie s'est tenue le lundi 17 mars à l'École Hôtelière à Ébène, en présence du ministre du Tourisme, Richard Duval, et du junior minister Sydney Pierre. Le ministre a félicité Yanish et mis en avant l'importance de la formation dans le secteur de l'hôtellerie. Il a également souligné l'engagement du ministère à renforcer la visibilité de l'école à l'échelle nationale et internationale.

De son côté, Sydney Pierre a encouragé les étudiants à poursuivre leur apprentissage afin de contribuer au développement de l'industrie hôtelière.