Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - Etat des lieux après la 5ème journée

Cette semaine, les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ont franchi une étape cruciale sur le continent africain, avec les rencontres de la cinquième journée.

Les résultats obtenus à l'issue des 25 rencontres disputées à travers les stades africains ont eu pas mal d'incidences aux différents classements.

CAFOnline dresse l'état des lieux après cette nouvelle étape qui a fait vibrer les passionnés de football à travers l'Afrique.

Groupe A : l'Egypte toujours souveraine

La victoire de l'Egypte sur l'Ethiopie (2-0) lui a permis de consolider sa position au classement dans le Groupe A. Avec 13 points, les Pharaons comptent 5 points d'avance sur le Burkina Faso et la Sierra Leone, ses poursuivants immédiats. La Guinée-Bissau (6 points), l'Ethiopie (3 points) gardent espoir tandis que les chances de qualification de la lanterne rouge, Djibouti, 1 point pris en 5 rencontres, s'amenuisent considérablement.

Groupe B : le Sénégal toujours à la peine

Ce samedi soir, le Sénégal avait besoin d'un succès face au Soudan pour prendre la tête du Groupe B. Mais Sadio Mane et sa bande ont été tenus en échec (0-0) par les Crocodiles du Nil qui n'entendent rien lâcher. Solidement installés à la tête du groupe avec 11 points, ils ont une unité de plus que la RDC (10 points) et deux de plus que le Sénégal. Les Lions de la Téranga auront tout intérêt à s'imposer mardi face au Togo pour se repositionner. Le Togo, 4 points, la Mauritanie et le Soudan du Sud, 2 points chacun, restent maintenus au bas du classement.

Groupe C : l'Afrique du Sud se démarque

L'Afrique du Sud s'est imposée 2-0 face au Lesotho pour garder sa position de leader au classement. Dans le même temps, le Nigéria qui avait pris un mauvais départ dans la compétition revient en force après son succès 2-0 sur le terrain du Rwanda. Avec 6 points, les Super Eagles sont quatrièmes. Mais il leur suffit d'un autre succès face au Zimbabwe, la lanterne rouge à la 6ème journée pour marquer certainement un nouveau bond.

Tenu en échec par le Zimbabwe (2-2), le Benin a raté l'occasion de maintenir son égalité avec les Bafana Bafana en tête du classement. Mais le choc entre les deux concurrents à la prochaine journée s'avère crucial pour les départager au sommet. Le Rwanda (7 points) est également loin d'avoir dit son dernier mot. Une victoire face au Lesotho lui permettrait de maintenir l'espoir d'une qualification historique pour le plus grand rendez-vous du football mondial. Le Lesotho (5points) et le Zimbabwe (3 points) sont à la peine. Mais tout reste mathématiquement possible pour ces équipes coincées au fond du classement.

Groupe D : le Cameroun détrôné par le Cap-Vert

Le match nul imposé par l'Eswatini au Cameroun (0-0) n'a pas été sans conséquence pour les Lions indomptables (9 points) qui perdent la position de leader dans le Groupe D, au profit du Cap-Vert (1 points), vainqueur de l'Île Maurice (1-0). Aboubakar Vincent et ses coéquipiers sont désormais condamnés à battre la Libye (3ème avec 8 points) mardi à Yaoundé pour espérer reconquérir leur trône. Il faudra en même temps que les Requins bleus ne gagnent pas face à l'Angola (4ème avec 7 points). L'Île Maurice (5ème avec 4 points) et l'Eswatini (6ème avec 1 points) ont pris un grand retard dans la course, mais l'issue du duel qui les opposera à la sixième journée ne sera pas sans conséquence.

Groupe E : le Maroc en roue libre

Le Maroc a décroché une victoire difficile (2-1) face au Niger à la cinquième journée. Les Lions de l'Atlas ont tout de même assuré l'essentiel pour maintenir leur écart abyssal en tête du classement. Avec 12 points en 4 sorties, l'équipe de Walid Regragui compte six points d'avance sur ses poursuivants immédiats : le Niger et la Tanzanie. La Zambie (3 points) est quatrième tandis que l'Erythrée, retirée de la course et le Congo, suspendu ne sont plus comptés.

Groupe F : Bataille serrée entre la Côte d'Ivoire et le Gabon

Victorieux face aux Seychelles (3-0), le Gabon s'était provisoirement installé en tête du classement en espérant un faux pas des ivoiriens face au Burundi. Mais Emerse Fae et ses poulains ont assuré l'essentiel (1-0) pour garder leur position au sommet du classement avec 13 points, soit un de plus que le Gabon. Le Kenya (4ème avec 6 points) et la Gambie (5ème avec 4 points) n'ont pas bougé, pareil pour les Seychelles, lanterne rouge n'ayant toujours pas décroché le moindre point après cinq sorties.

Groupe G : le Mozambique maintient la pression

L'Algérie et le Mozambique se partagent la tête du Groupe G avec 12 points chacun. Les mozambicains se sont imposés face à l'Ouganda (3-1), mardi pour prendre seuls la tête de la poule en attendant la sortie de l'Algérie. Les Fennecs qui avaient l'obligation de s'imposer face au Botswana pour reprendre le contrôle du groupe, l'ont fait avec brio (3-1), grâce notamment à un doublé de Mohamed El Amine Amoura. La Guinée, troisième avec 7 points a manqué une belle occasion de se rapprocher du duo de tête en concédant un nul (0-0) face à la Somalie, lanterne rouge. Le Botswana, 4ème avec 6 points, n'a pas encore tout perdu. Tout comme son poursuivant immédiat, l'Ouganda, à égalité de points.

Groupe H : la Tunisie maintient le cap

La Tunisie a assuré l'essentiel mercredi face au Libéria, s'imposant 1-0 à l'extérieur. Une belle opération pour les Aigles de Carthage qui maintiennent leur position de leader dans le Groupe H avec 13 points. L'équipe nord-africaine reste invaincue depuis le début de la campagne. Mais elle est toujours sous la pression de la Namibie qui pointe à deux longueurs, à la faveur de son succès en déplacement sur le terrain du Malawi (1-0). Le Libéria, troisième avec 7 points, le Malawi, 4ème avec 6 points et la Guinée Equatoriale, 5ème (6points) n'ont pas encore capitulé, à 5 journées de la fin. En revanche, le sort de Sao Tomé-et-Principe, lanterne rouge avec 0 point est presque déjà scellé.

Groupe I : la belle démonstration du Ghana

Auteur de contre-performances successives ces dernières années, le Ghana réussit à reconquérir ses supporters grâce à ses résultats en éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Après le carton vendredi soir face au Tchad (5-0), les Black Stars maintiennent leur position de leader au classement avec 12 points. Madagascar s'est également imposé face à la République Centrafricaine pour passer à la deuxième place avec 10 points, profitant de la défaite 0-3 des Comores (9 points) face au Mali (8 points) qui, malgré ce succès, ne bouge pas de la quatrième place. La RCA, 5ème avec 4 points n'a pas encore perdu tout espoir, contrairement au Tchad qui n'a toujours pas pris le moindre point après 5 journées.