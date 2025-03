Algérie: Travaux publics - Rekhroukh reçoit un membre de l'APN de la wilaya de Ghardaïa

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu un membre de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la wilaya de Ghardaïa, avec lequel ont été évoquées plusieurs préoccupations liées au secteur dans cette wilaya, indique dimanche un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue jeudi dernier au siège du ministère en présence de ses cadres, "s'inscrit dans le cadre du renforcement des canaux de communication avec les membres du Parlement, à travers la tenue de rencontres périodiques pour écouter les principales préoccupations des citoyens en lien avec le secteur et tenter d'y apporter des solutions", précise le communiqué.

"Elle intervient aussi dans le cadre du renforcement de la démocratie participative et de la consécration des principes de transparence dans l'action gouvernementale", ajoute la même source.

Le représentant des habitants de la wilaya a également insisté sur l'importance du parachèvement du projet de dédoublement de la RN49 reliant les wilayas de Ghardaïa et de Ouargla, la modernisation de la RN107 reliant les wilayas de Ghardaïa et d'El-Bayadh et la réalisation d'une rocade dans la commune d'El Guerrara et d'ouvrages d'art à Ghardaïa et dans la commune de Metlili, selon le communiqué.

A cette occasion, le ministre a souligné l'importance de la modernisation de la RN01 dans son tronçon reliant les wilayas de Ghardaïa et d'El Meniaa, jusqu'à In Guezzam dans l'extrême Sud, en vue d'éliminer les points noirs, de maintenir le niveau des services et de renforcer la complémentarité entre les wilayas à travers un réseau routier de qualité, selon la même source.

Relevant l'importance des points évoqués lors de cette rencontre, M. Rekhroukh a assuré que "toutes les propositions des habitants de la wilaya de Ghardaïa seront examinées" et que "les dispositions nécessaires seront prises pour répondre à leurs aspirations en fonction des priorités et des moyens disponibles", conclut le communiqué.