Algérie: Belmehdi préside la cérémonie d'ouverture du Concours national du Prix d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présidé, samedi à Alger, la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Concours national du Prix d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran et la 21e édition du Concours d'encouragement des jeunes récitants.

Ces Concours placés sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'inscrivent dans le cadre du "Prix international d'Alger de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique", organisé par l'Algérie depuis près de deux décennies.

A cette occasion, M. Belmehdi a affirmé que son secteur tendait, à travers les concours de récitation du Saint Coran, organisés tout au long de l'année, notamment pendant le mois sacré de Ramadhan, à développer le système d'enseignement coranique en Algérie, un objectif qui bénéficie de l'accompagnement des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre a cité, à ce titre, la révision à la hausse de la valeur du Prix international du Saint Coran, sur instruction du président de la République, ainsi que l'impression du vieux Mushaf algérien "Rodossi" et du Coran en braille, premier du genre dans le monde arabo-musulman.

Après avoir souligné que "la nation algérienne restera attachée au Saint Coran", M. Belmehdi a évoqué le Prix d'Alger du Saint Coran qui est l'un "des plus prestigieux concours au niveau international, en termes de compétition, de participation et de membres du jury de qualité", rappelant que son secteur "a réussi, grâce au haut patronage du président de la République, à développer plusieurs catégories dans cette compétition, au profit des jeunes, voire même des femmes illettrées, qui y participent désormais et remportent des prix".

"Le peuple algérien a pu, aujourd'hui, asseoir une base solide pour le système d'enseignement coranique", dira le ministre, citant, à ce propos, l'inauguration annuelle de dizaines d'écoles coraniques de haut standing, outre la préservation des zaouïas traditionnelles, dont la performance et le cadre juridique ont été améliorés par le secteur, afin qu'elles puissent délivrer des diplômes ouvrant droit à l'embauche.

Quinze (15) concurrents âgés de moins de 15 ans prennent part à la 21e édition du Concours d'encouragement des jeunes récitants, ayant été sélectionnés parmi 1.500 candidats et candidates après deux phases éliminatoires.

Quant aux éliminatoires de la 5e édition du Concours national du Prix d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran, ayant vu la participation de plus de 220 candidats et candidates de moins de 25 ans, la phase finale de cette compétition se tiendra dans la nuit du 27 Ramadhan à Djamaâ El-Djazaïr. Les lauréats, parmi trente finalistes, recevront des certificats signés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.