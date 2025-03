Afrique: Coupe du Monde 2026 - Le carton du Burkina Faso et les belles opérations de l'Afrique du Sud et du Nigeria

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 26 se poursuivent sur tout le continent.

Groupe C

Rwanda 0-2 Nigeria

Buts : Osimhen (11e, 45+3)

Au stade Amahoro, tous les regards étaient tournés vers la première composition d'Éric Chelle, nouveau sélectionneur des Super Eagles. Pour ses débuts face au Rwanda, l'ancien coach des Aigles du Mali a opté pour un 4-2-3-1. En pointe, Victor Osimhen menait l'attaque. Un choix payant. Dès la 11e minute, l'attaquant de Galatasaray a trompé Fiacre Ntwari et ouvert le score. Véritable poison pour la défense des Amavubi, le meilleur Joueur Africain 2023 a doublé mise juste avant la mi-temps. Le score ne changera pas. Après trois matchs nuls et une défaite, le Nigeria décroche enfin sa première victoire dans cette phase qualificative. Les Super Eagles occupent désormais la 4e place du Groupe C avec 6 points.

Groupe C

Afrique du Sud 2-0 Lesotho

Buts : Mofokeng (62e), J.Adams (64e)

Les Bafana Bafana ont ouvert le score grâce à Mofokeng à la 62e minute, avant qu' Adams n'aggrave le score deux minutes plus tard, à la 64e. Les Sud-Africains réalisent ainsi la bonne opération du jour en prenant la tête du Groupe C avec 10 points, creusant ainsi l'écart avec le Bénin, qui occupe la deuxième place avec 8 points.

Groupe B

RD Congo 1-0 Soudan du Sud

But : T. Bongonda (45+3)

Le Stade des Martyrs s'était paré de ses plus belles couleurs pour accueillir le Soudan du Sud. L'atmosphère était électrisante, et c'est à la 45+3e minute que Théo Bongonda a ouvert le score pour les Léopards, suite à une magnifique passe de Yoane Wissa. Une victoire courte mais précieuse qui permet aux Kino-Congolais de prendre la tête du Groupe B avec 10 points, avant les affrontements entre le Soudan et le Sénégal.

Groupe A

Burkina Faso 4-1 Djibouti

Buts : J.Tiendrébéogo (12e), B. Traoré (33e), M. Zougrana (47e), L. Traoré (67e) pour le Burkina Faso; S. Akinbinu (88e p) pour Djibouti

À El Jadida, au Maroc, où le Burkina Faso a posé ses valises, Josué Tiendrébéogo a lancé les Étalons face à Djibouti. Le milieu offensif d'Annecy a profité des failles défensives adverses pour ouvrir le score. Bertrand Traoré l'a imité à la 33e minute, doublant ainsi l'avantage des siens. De retour des vestiaires, les hommes de Brama Traoré ont maintenu une intensité élevée. Mohamed Zougrana a trompé le gardien djiboutien, propulsant ainsi les Ouest-Africains sur orbite. À la 67e minute, Lassina Traoré a ajouté une nouvelle réalisation, consolidant la domination du Burkina Faso. Djibouti a réagi tardivement, et c'est à la 88e minute que Souleiman Akinbinu a converti un penalty, réduisant l'écart, mais trop tard pour changer le cours du match.

Grâce à cette victoire, les Burkinabè grimpent à la deuxième place du Groupe A, qu'ils partagent avec les Sierraléonais, qui comptent également 8 points.

