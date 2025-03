Ile Maurice: 19 ans après sa disparition - Sir Satcam Boolell toujours honoré

Dix-neuf ans après son décès, sir Satcam Boolell demeure une figure emblématique de l'histoire politique mauricienne. Ce dimanche 23 mars, pour commémorer l'anniversaire de sa disparition, ses fils, Arvin et Satyajit Boolell, ainsi que de nombreux proches et amis, lui ont rendu hommage lors d'une cérémonie de dépôt de gerbes sur son samadhi à Cipaye-Brûlé, Vallée-des-Prêtres. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes, dont les ministres Mahen Goondeea, Rajiv Woochit et Anil Bachoo, ainsi que les députés Stéphanie Anquetil et Eshan Juman.

Sir Satcam Boolell a marqué de son empreinte la scène politique mauricienne. Après des études de droit en Grande-Bretagne, il est élu pour la première fois à l'Assemblée législative en 1953, avant d'être successivement réélu en 1959, 1963, 1967, 1976, 1983 et 1987. Tout au long de sa carrière, il a occupé plusieurs portefeuilles ministériels majeurs, notamment ceux de l'Agriculture et des Ressources naturelles, de l'Éducation, ainsi que du Plan et du Développement économique. Il a également été Premier ministre adjoint et ministre des Affaires étrangères avant d'être nommé haut-commissaire à Londres en 1996.

Son engagement et son influence lui ont valu de nombreuses distinctions. Anobli en 1977, il a reçu un doctorat en droit civil (honoris causa) de l'université de Maurice en 1985. Quelques jours avant son décès, survenu le 12 mars 2006, il a été décoré de la plus haute distinction nationale, celle de Grand Commander of the Star and Key of the Indian Ocean. Homme d'État respecté et fervent défenseur du progrès, sir Satcam Boolell laisse derrière lui un héritage politique et social indélébile.