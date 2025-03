Afrique de l'Est: La diversité culturelle du continent est force unificatrice pour l'intégration régionale - Ministres de l'Afrique de l'Est

Addis-Abeba — La riche diversité culturelle de l'Afrique de l'Est est non seulement une source de fierté, mais constitue également une puissante force unificatrice qui rassemble les peuples de la région et de tout le continent africain, ont souligné les ministres des pays d'Afrique de l'Est.

Des danses et musiques traditionnelles partagées aux expressions artistiques uniques, le patrimoine culturel rapproche les nations, favorisant une coopération et une solidarité accrues en Afrique de l'Est et au-delà. La deuxième édition du Festival d'art et de culture d'Afrique de l'Est, qui s'est tenue récemment au Centre international de congrès d'Addis-Abeba, a offert une plateforme dynamique pour mettre en valeur cette unité.

Le festival, dont le thème était « Arts et culture pour l'intégration régionale », a célébré les liens culturels communs qui unissent les nations d'Afrique de l'Est tout en mettant en valeur leurs traditions distinctes. L'événement proposait un large éventail d'activités, notamment des conférences, des colloques, des expositions culturelles, des spectacles de cirque, des cuisines traditionnelles, des défilés de mode, de la musique, des films, du théâtre et des salons du livre.

Parmi les participants notables, le ministre burundais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, l'ambassadeur Gervais Abayeho, a souligné l'importance de la diversité culturelle pour favoriser l'unité. Il a déclaré à l'agence de presse éthiopienne : « La diversité de notre patrimoine culturel est, en réalité, un facteur d'unité pour les peuples d'Afrique de l'Est et du reste du continent.»

Le ministre a souligné les similitudes entre les danses culturelles des différents pays, soulignant que les danses éthiopiennes, par exemple, partagent des éléments communs avec celles du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et même d'Afrique du Sud. L'ambassadeur Abayeho a également célébré le caractère unique du patrimoine culturel du Burundi, notamment ses célèbres tambours, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Lucy Atto, commissaire adjointe au ministère ougandais du Genre, du Travail et du Développement social, a partagé des sentiments similaires, soulignant les pratiques culturelles communes aux nations africaines. « Les Africains sont presque tous pareils. Nous avons des frontières pour le simple plaisir d'en avoir, mais les danses, les instruments et l'esprit sont les mêmes. Cela nous rappelle notre histoire commune », a-t-elle déclaré.

La ministre de la Culture, des Musées et du Patrimoine national du Soudan du Sud, Dr Nadia Arop Dudi, a également exprimé sa gratitude à l'Éthiopie pour avoir accueilli le festival, affirmant qu'il s'agissait d'un événement important pour l'Afrique de l'Est. « Cet événement nous a rappelé que l'Afrique de l'Est, et l'Afrique dans son ensemble, sont uniques sur le plan culturel, avec une riche diversité culturelle incomparable à celle d'aucune autre région du monde », a-t-elle déclaré.

Ngabo Braive, secrétaire permanent du ministère rwandais de la Jeunesse et de la Culture, a souligné l'importance de ces festivals pour favoriser les échanges culturels régionaux et internationaux. Il a également appelé à l'organisation de davantage de festivals en Afrique de l'Est, et à terme dans le monde entier, afin de promouvoir les cultures est-africaines à l'échelle internationale.

Le Festival d'art et de culture d'Afrique de l'Est, qui a débuté en 2022, continue de jouer un rôle essentiel dans la célébration de la richesse artistique et culturelle de la région tout en favorisant l'intégration régionale. Cet événement témoigne de la manière dont la diversité culturelle peut être un puissant moteur d'unité et de coopération à travers le continent.