Afrique: Coupe du Monde 2026 - Les « Vedettes » de la 5ème journée

Les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Zone Afrique, ont franchi une nouvelle borne cette semaine, avec les matches de la cinquième journée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 25 rencontres disputées à travers le continent ont assuré à la fois spectacle et suspense. L'on aura également noté plusieurs exploits mais aussi quelques désillusions.

A l'occasion de cette cinquième étape cruciale, plusieurs joueurs sont particulièrement sortis du lot, jouant un rôle majeur dans les prouesses de leurs formations respectives.

CAFOnline dresse le Top 5 des meilleures performances de cette cinquième journée.

Rayan Raveloson, Madagascar

En déplacement au Maroc pour affronter le Tchad, Madagascar a offert une petite démonstration, s'imposant sur le score de 4 buts à 1. Les Barea doivent en grande partie leur succès à leur feu follet, Rayan Raveloson, auteur d'un doublé dans la partie. Le capitaine malgache s'illustre d'abord à la 17ème minute, égalisant le but concédé aux centrafricains dès la 9ème minute. Il revient à la charge quatre minutes plus tard pour permettre à son équipe de reprendre les devants et s'imposer finalement 4-1 grâce à deux autres buts signés Arnaud Randrianantenaina (49e) et Lalaina (89e).

Le compteur de Rayan Raveloson (28 ans), milieu de terrain des Young Boys de Berne en Suisse affiche désormais 4 réalisations dans cette campagne. Des performances qui permettent de hisser Madagascar (10 points) à la deuxième place au classement dans le Groupe I, à deux longueurs du Ghana, leader de la Poule.

Pepo Santos, Mozambique

Pepo Santos a joué un rôle majeur dans le succès important du Mozambique (3-1), jeudi face à l'Ouganda, à l'occasion de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dans le Groupe G. Le milieu de terrain de Caldas Sport Clube, équipe de Liga 3 au Portugal s'est offert un doublé lors de cette rencontre disputée au Stade International du Caire en Egypte. Pepo Santos, de son nom complet Pedro Miguel Neves Santos (30 ans), a ouvert le score dès la troisième minute sur un corner direct, plaçant son équipe sur la voie royale.

Opportuniste, il s'illustre à nouveau à la 17ème minute, poussant dans les buts, un ballon mal repoussé par le gardien ougandais. Une deuxième réalisation qui permet à son équipe de reprendre l'avantage au score après l'égalisation de Muhammad Shaban dès la 7ème minute. Le Mozambique s'impose finalement 3-1, avec un troisième but signé Stanley Ratifo dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+3). Un nouveau succès qui permet aux Mambas d'occuper la deuxième place dans le Groupe G avec 12 points, à égalité avec l'Algérie, leader de la poule.

Victor Osimhen, Nigeria

Victor Osimhen a offert à lui tout seul la victoire aux Super Eagles du Nigeria, vendredi face au Rwanda, au Stade Amohoro de Kigali (2-0). Auteur d'un doublé, l'attaquant de Galatasaray a inscrit les seuls buts de la partie. A la 11ème minute, il ouvre le score, surgissant dans le dos de la défense rwandaise pour reprendre un ballon de coup franc de Lookman dans les filets. Le meilleur buteur du championnat italien, saison 2022-2023 a de nouveau fait parler la poudre dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45+3) sur un exploit individuel. Après avoir arraché un ballon au milieu de terrain, il prenait de vitesse la défense rwandaise, avant d'aller remporter son duel face à Fiacre Ntwari, le portier rwandais.

Les deux buts d'Osimhen permettent au Nigeria de faire un petit bond au classement dans le Groupe C. Avec 6 points, les Super Eagles sont désormais 4ème, à quatre points du leader, l'Afrique du Sud.

Mohamed El Amine Amoura, Algérie

Vendredi, sur le terrain du Botswana, Mohamed El Amine Amoura s'est permis le luxe de voler la vedette à Riyad Mahrez et les autres stars de la sélection algérienne. Auteur d'une performance XXL, l'avant-centre de Wolfsburg en Allemagne (24 ans), s'est offert un doublé (52e et 74è), permettant aux Fennecs de s'imposer 3-1 et de conserver, avec 12 points, leur position de leader dans le Groupe G.

Denis Bouanga, Gabon

Denis Bouanga est décidément l'arme offensive majeure du Gabon dans cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L'attaquant de Los Angeles FC en MLS l'a encore prouvé jeudi dernier en s'offrant un doublé face aux Seychelles, à l'occasion de la 5ème journée dans le groupe F. Après l'ouverture du score de Jim Allevinah très tôt dans la partie (3e), l'ancien joueur de Saint Etienne est entré en scène pour parachever le large succès des Panthères (3-0). Il signe le deuxième but gabonais à la 30ème minute, avant de s'illustrer à nouveau à la 63ème minute pour inscrire le doublé.

Bouanga porte désormais son total à 5 réalisations dans cette campagne, soit seulement une de moins que l'égyptien Mohamed Salah, meilleur buteur à ce stade de la compétition. Grâce en bonne partie à ses belles performances, le Gabon occupe la deuxième place du Groupe F avec 12 points, derrière la Côte d'Ivoire (13 unités)