Afrique: Mama Joy et son amour inconditionnel pour le football

Que serait le football sans eux ?

Les supporters, les fans, les aficionados, les ultras, ceux qui portent la voix, qui poussent sans cesse les équipes vers la victoire. Que serait le football sans leur passion, leur énergie débordante, leur amour inconditionnel pour leurs clubs et leurs sélections nationales ? Ce sont eux qui remplissent les stades, créent l'ambiance, chantent, dansent et vivent chaque match comme une bataille qu'ils mènent aux côtés de leurs joueurs.

Parmi eux, une a su faire son trou : Mama Joy.

Reconnaissable entre mille, Mama Joy est l'incarnation de la passion du football en Afrique. Ses tenues éclatantes, souvent dominées par des couleurs vibrantes comme le jaune, le vert et le rouge, reflètent l'énergie et la joie qu'elle dégage à chaque apparition. La Sud-africaine est une figure incontournable, toujours prête à soutenir les équipes qu'elle aime, à encourager ses joueurs et à transmettre cette joie qui fait d'elle un symbole d'optimisme, de détermination et d'unité.

Pour le mois dédié aux Droits des Femmes, celle qui répond au nom de Joy Chauke à l'état civil a bien répondu aux questions de Cafonline.com avec l'énergie vivace qui la caractérise.

CafOnline.com : Mama Joy, vous êtes devenue une figure emblématique des événements sportifs. Qu'est-ce qui vous a inspirée à devenir une super fan aussi passionnée ?

Mama Joy : Étant née dans une famille passionnée de football, j'ai grandi avec cette même passion pour le sport. Ce qui m'inspire le plus, c'est quand je regarde un match : j'oublie tout autour de moi et je suis complètement absorbée. Le sport est devenu mon premier amour. Ce qui m'inspire également, c'est de voyager à travers le continent, en France ou ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouvelles cultures. Voir les gens s'enthousiasmer pour le sport et partager cette passion m'inspire également. J'aime le sport parce qu'il crée de l'amitié, de la joie et du bonheur. Parfois, même quand ton équipe perd, cela reste agréable, car cela crée des échanges, des rires et des souvenirs partagés. Le sport est pour moi une source de bonheur.

Comment vous vous préparez avant un match ?

Avant chaque match, je prends soin de moi. Je m'assure de bien paraître, d'être belle et d'être remarquée. Quand les gens me voient, ils savent que c'est Mama Joy qui va être présente au match. Je porte des vêtements qui me relient au sport, pour montrer ma passion. Je prends donc le temps de me préparer, de me rendre visible et de faire en sorte que tout le monde sache que je suis là pour encourager mon équipe.

Comment avez-vous donné vie au personnage de Mama Joy ?

Le personnage de Mama Joy est né de ma passion pour le sport et de ma joie d'être dans les stades. J'ai créé ce personnage en restant fidèle à moi-même. Aujourd'hui, tout le monde sait que je suis là quand je vais au stade. Quand je suis bien habillée, les caméras et les médias viennent vers moi. Les gens prennent des photos et les publient, ce qui fait que tout le monde finit par connaître Mama Joy. C'est mon personnage. Je soutiens presque toutes les équipes nationales et je m'assure d'être toujours présente dans les stades.

Quel est votre moment le plus mémorable en tant que fan ?

Le moment le plus mémorable pour moi a été la première Coupe du Monde en 2010, en Afrique du Sud. Ce fut un moment spécial, un rêve devenu réalité pour l'Afrique entière. Je me souviens de l'excitation, des émotions et de la joie partagée. Le premier match et le premier but marqués, lors du match d'ouverture opposant l'Afrique du Sud au Mexique, où Siphiwe Tshabalala fut le premier buteur d'une Coupe du Monde sur le sol africain, restent des souvenirs que je n'oublierai jamais.

Comment votre présence et votre soutien ont-ils été perçus au fil des ans par les joueurs et les autres supporters ?

Au fil des ans, je suis devenue un personnage incontournable dans les stades. Quand les joueurs me voient, ils se donnent toujours à fond. Certains me rendent hommage en chantant "Mama Joy" après avoir gagné un titre ou un match. Même lorsque l'équipe perd, je suis là pour les soutenir. Cela inspire également les autres supporters, et les joueurs savent qu'ils jouent pour nous, leurs fans. J'ai l'impression de jouer un rôle clé dans l'unité entre les fans et les joueurs. C'est toujours un plaisir d'être reconnue et d'encourager les autres à continuer à soutenir leurs équipes, même dans la défaite.

Vous êtes témoin de l'évolution du sport en Afrique. Quelles améliorations avez-vous remarquées en ce qui concerne l'implication des femmes ?

L'évolution du sport féminin, en particulier le football, est impressionnante. J'ai commencé à suivre Banyana Banyana, et voir des femmes jouer au football au plus haut niveau est un rêve devenu réalité. Autrefois, on disait que le football était réservé aux hommes, mais aujourd'hui, le sport féminin prend toute sa place. Je me souviens de la Coupe d'Afrique des Nations féminine au Maroc, et aussi de la Coupe du Monde Féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voir des femmes jouer avec autant de passion et de détermination, c'est incroyable. C'est un rêve devenu réalité.

En tant que femme, comment voyez-vous l'augmentation du rôle des femmes dans les tribunes ?

On voit de plus en plus de femmes dans les tribunes, partout en Afrique et lors des Coupes du Monde. Elles soutiennent leurs équipes, chantent, dansent, et vibrent avec le match. Pour moi, cela représente une grande victoire. Le football n'est plus un domaine réservé aux hommes, et les femmes prennent désormais une place importante dans les tribunes. C'est inspirant de voir tant de femmes encourager les équipes avec autant d'énergie et de passion.

Quel est votre plus grand rêve en tant que supportrice et ambassadrice du sport en Afrique ?

Mon plus grand rêve est de voir notre organisation, "l'African Football Supporters Association", reconnue à l'échelle internationale. En créant cette organisation avec d'autres supporters, nous avons pour but de renforcer la solidarité entre les fans et de lutter contre la violence dans les stades. J'étais tellement heureuse d'être élue présidente de l'organisation par les supporters africains. C'est un grand honneur pour moi et une responsabilité que je prends très à coeur.

Mama Joy, vous êtes une voix très respectée sur le continent. Quel est votre message à toutes les femmes et jeunes filles qui aiment le football et souhaitent en parler ou en vivre sans se cacher ?

À toutes les femmes et jeunes filles d'Afrique, je vous dis : si Mama Joy peut y arriver, vous pouvez le faire aussi. J'ai toujours soutenu mes équipes, jeunes ou adultes, et je crois que vous pouvez aussi vous engager dans ce domaine. Soutenez nos équipes nationales, faisons entendre notre voix et marquons notre empreinte. Les choses ont changé et nous avons prouvé qu'une femme peut être une leader dans ce domaine. Je suis fière de ce que nous avons accompli et de voir tant de femmes inspirées à faire entendre leur passion pour le football.