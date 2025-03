Ile Maurice: Bruneau Laurette porte plainte contre la police et le FSL

Bruneau Laurette s'est rendu au poste de police de Pope Hennessy le 20 mars pour consigner une Precautionary Measure (PM) après les révélations de l'ex-Woman Police Constable (WPC) Goomanee. Cette dernière a évoqué des irrégularités lors de l'arrestation de Vimen Sabapati par la défunte Special Striking Team (SST) ainsi que la manipulation de son sac saisi.

L'activiste et politicien affirme avoir constaté des irrégularités et des anomalies dans son propre dossier. Il a porté plainte contre les éléments de la SST, démantelée après les élections de novembre 2024. Il a également déposé une plainte contre l'Assistant Commissaire de Police (ACP) Krishna Rajaram, l'inspectrice Sheila Narainen et des officiers du Forensic Science Laboratory (FSL).

Bruneau Laurette a relaté aux enquêteurs qu'il avait comparu devant la cour de district de Moka le 12 décembre 2022 pour sa demande de mise en liberté sous caution. En réponse à une question de son avocat, l'ACP Rajaram avait déclaré sous serment que seules les empreintes digitales et l'ADN de Bruneau Laurette avaient été retrouvés sur le volant de sa voiture. Or, ce dernier explique que, le jour de son arrestation, c'est un membre de l'ex-SST qui avait conduit son véhicule jusqu'aux Casernes centrales. Selon lui, avant son arrestation, sa voiture était en réparation chez un mécanicien, puis récupérée par son fils sans avoir été nettoyée. Il s'interroge donc sur la déclaration du haut gradé, affirmant que seules ses empreintes ont été retrouvées.

Il soutient également que plusieurs policiers ont manipulé son véhicule dans les locaux des Casernes centrales et que son analyse a été réalisée en son absence. «Sa fer nou poz boukou kestion lor pratik sertenn personn dan diferan departman, ki se swa dan lapolis ou lezot departman gouvernmantal ou forensic», a déclaré Bruneau Laurette après avoir consigné sa déposition.

Il a aussi dénoncé le fait que, onze jours après son arrestation, alors qu'il était auditionné, les enquêteurs n'ont pas voulu inclure toutes les révélations qu'il souhaitait faire sur l'axe Jean Hubert Celerine, alias Franklin. Il a fallu l'insistance de son avocat pour que les policiers consignent l'intégralité de ses déclarations.

Pour rappel, Bruneau Laurette avait été arrêté par les hommes du surintendant de police Ashik Jagai après la saisie de 46 kilos de haschich et 700 grammes de drogue synthétique, estimés à Rs 230 millions, dans son véhicule. Il affirme avoir été piégé et que son fils, Ryan, également arrêté, a été une victime collatérale de son combat et de ses dénonciations contre les magouilles.