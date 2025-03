Congo-Kinshasa: Des acteurs du secteur privé s'inquiètent des impacts économiques du conflit dans l'Est

interview

Dans une tribune, plusieurs membres congolais du réseau Makutano, premier réseau d'affaires d'Afrique centrale, alertent sur l'impact du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) sur l'économie. Plus de 400 000 personnes ont été déplacées par le conflit dans l'Est, selon l'ONU. La situation sécuritaire reste précaire dans certaines zones, les problématiques d'infrastructures sont récurrentes...

Obed Kambala, analyste congolais indépendant, cadre dans une banque actuellement au Nigeria, est l'un des signataires de cette tribune. Il fait part des inquiétudes du secteur privé sur la situation.

Il faut noter que c'est difficile de mesurer, avec beaucoup d'exactitude, les impacts puisqu'ils sont de plusieurs dimensions. Ils touchent notamment le secteur financier. Le Nord et le Sud-Kivu représentent plus de 50 % de la microfinance en RDC. Ensemble, ils constituent la troisième région bancaire, après Kinshasa et le Katanga. Le grand Kivu, c'est un grand hub financier, économique. Nous couper de notre troisième hub, évidemment est lourd pour le pays. Il y a aussi le tourisme, les infrastructures de télécoms qui sont souvent endommagées. On a aussi des localités entières qui ont été privées de services Télécom.

La Banque centrale notait, mi-mars, un gap de trésorerie de 334,5 milliards de francs congolais. Estimez-vous que c'est dû à la situation ?

En partie. Il y a le manque à gagner fiscal et parafiscal. Également, la fuite de capitaux, les investisseurs étant moins intéressés à investir dans des zones de conflit. On a demandé aux fonctionnaires d'arrêter leurs activités jusqu'à nouvel ordre dans l'Est, l'administration a été remplacée. Donc, on ne peut pas mobiliser les fonds. Il y a moins de recettes et l'impossibilité de l'État de mobiliser ses recettes et d'atteindre ses assignations budgétaires.

D'autant plus que, le budget doit supporter des efforts supplémentaires de guerre. Évidemment, il y a des entreprises qui payent leurs taxes directement à Kinshasa et sont passées par les représentations fiscales sur place. Mais évidemment, s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de taxes.

Vous nous parliez des problèmes liés au secteur bancaire. Qu'est-ce que cela a comme effets concrets ?

Il y a déjà la difficulté d'effectuer des transactions parce qu'au départ, il n'y avait qu'un service minimum. Cela entraîne une difficulté des transactions et des sommes qui sont immobilisées. L'accès au liquide est plus difficile. Le fait d'être payé et d'avoir difficilement accès à sa paie, c'est quelque chose. J'ai quelques collègues du secteur bancaire, à Goma, qui m'ont dit de rester à la maison, de ne pas aller au travail, car il y a la menace de destruction des bâtiments des banques, parce que les gens sont frustrés de ne pas avoir accès à leur argent. Voilà un cas parmi tant d'autres.

Comment réagissez-vous à cette situation ?

C'est très alarmant parce que non seulement les vies sont exposées, les activités sont stoppées et une grande partie des ressources de la RDC s'envolent. La majorité des acteurs privés vit dans la peur et se trouve dans une situation extrême. Tout le monde prend ses précautions pour ne pas être identifié comme l'ennemi parce que ceux-ci sont sanctionnés de manière la plus sévère. On espère qu'une solution durable et surtout la paix va ressortir dans un bref délai de la rencontre des deux présidents.