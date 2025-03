Algérie: Président de la République - Le pays a fait des progrès considérables en matière de sécurité alimentaire et hydrique

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie avait fait des progrès considérables dans la réalisation de la sécurité alimentaire et hydrique, du fait de l'augmentation de la production agricole et de la mise en oeuvre d'un programme ambitieux pour la réalisation de stations de dessalement de l'eau de mer, l'interconnexion des barrages et l'exploitation des eaux souterraines.

Lors de son entrevue périodique avec les médias, diffusée samedi soir, le président de la République a souligné que l'Algérie atteindrait l'autosuffisance en plusieurs produits, "à l'instar du blé dur dont l'autosuffisance sera complètement réalisée au cours de cette année", a-t-il dit.

Le président de la République a également salué le progrès réalisé en matière d'exportation grâce à la qualité du produit local, notamment l'exportation des produits agricoles, et ce suite à "la débureaucratisation du secteur agricole et au recours à des techniques agricoles avancées grâce aux efforts des agriculteurs".

Il s'est dit, à ce propos, satisfait quant à la résolution du problème du foncier agricole "qui sera définitivement réglé cette année", en attendant le parachèvement des efforts devant "résoudre deux problèmes majeurs : la production de lait, notamment grâce à notre projet avec les Qataris à Adrar, et la production de viande. Je me suis entendu avec l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) pour parvenir à une solution définitive à la filière ovine".

Le Président de la République a en outre indiqué que l'économie algérienne devrait connaitre un essor économique majeur avec l'entrée en production de plus de 11.000 projets d'investissement.

Après avoir salué les progrès réalisés par la numérisation dans différents secteurs, le président de la République a rappelé les efforts de l'Etat pour lutter contre la spéculation et dissuader les spéculateurs en instaurant des sanctions sévères, allant jusqu'à 30 ans de prison, qualifiant la spéculation de "résidus et de pratiques hérités d'une époque révolue" et affirmant que "la majorité des jeunes d'aujourd'hui sont loin de ces comportements".