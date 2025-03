Congo-Kinshasa: Femmes et sciences - Le women in stem forum 2025 s'est tenu à Kinshasa

La ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), Raïssa Malu, a ouvert, le 21 mars à Kinshasa, le Woman in stem forum 2025 (Forum des femmes dans le domaine des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).

La rencontre sur le leadership féminin a été organisée par la structure Femmes ingénieures et techniciennes (FIT) sur le thème« Briser les barrières et inspirer la prochaine génération d'innovatrices ». Ce thème, selon la ministre d'Etat Raïssa Malu « revêt une importance stratégique majeure car il est étroitement aligné avec les priorités définies dans le Plan quinquennal 2024-2029 du ministère de l'EDU-NC.

Ce plan met notamment en avant l'équité, l'inclusion et la nécessité de former des citoyens engagés et capables de contribuer activement au développement technologique, économique et social de notre pays », a déclaré la ministre d'Etat Raïssa Malu.

La ministre de l'EDU-NC a poursuivi : « En tant que physicienne engagée depuis toujours dans la promotion des sciences et des technologies, je mesure pleinement les défis auxquels font face les femmes qui choisissent ces filières exigeantes et passionnantes...

Cet engagement personnel se prolonge aujourd'hui au sein du ministère de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté. Nous sommes déterminés à créer un environnement éducatif où chaque Congolaise doit exprimer pleinement son potentiel et devenir une actrice clé du développement scientifique et technologique de notre nation ».

Pour briser les stéréotypes et les obstacles liés au genre dans les Stem, a martelé la ministre d'Etat, il est essentiel que chaque citoyenne, chaque citoyen agisse avec responsabilité, en défendant activement l'éthique, la justice et l'accès équitable à l'éducation et l'emploi. Pour elle, cette mobilisation exige une responsabilité partagée. « Familles, enseignants, décideurs politiques, acteurs économiques, leaders religieux et communautaires, nous avons toutes et tous un rôle crucial à jouer pour encourager et soutenir les jeunes femmes dans leurs parcours dans les carrières scientifiques et technologiques », a-t-elle assuré.

Défis structurels...

En dépit des avancées notables, plusieurs défis structurels persistent pour les femmes ingénieurs et techniciennes en République démocratique du Congo (RDC), a souligné Raïssa Malu. En effet, des obstacles culturels, économiques et institutionnels continuent d'entraver l'accès et la progression des femmes dans des filières scientifiques, techniques et professionnelles. Ces défis sont exacerbés par une perception souvent restrictive du rôle de la femme, par un accès encore limité aux ressources éducatives de qualité, particulièrement en milieu rural, a fait remarquer la ministre d'Etat.

S'adressant aux jeunes femmes, la ministre d'Etat, ministre de l'EDU-NC a indiqué : « A vous, jeunes femmes présentes dans cette salle, je vous lance un appel particulier. Osez vous engager dans les sciences et technologies, osez innover et repoussez les limites imposées par les préjugés, devenez des actrices majeures de la transformation scientifique et sociale dont notre pays a besoin, le Congo de demain compte sur votre audace, votre créativité et votre détermination ».

Avant d'ouvrir officiellement le forum, elle a mis fin à ses propos en ces termes : « Permettez-moi de conclure en adoptant ces mots inspirants du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, "Si nous réussissons dans l'éducation, tout le reste suivra". Nous aurons des femmes capables de relever tous les défis, d'inspirer des générations futures et de bâtir une nation forte, inclusive et inspirante ».

Autres temps forts du Forum

S'agissant du déroulement du forum, Mohamed Bouhelal (Managing director de OADC-Texas) a parlé, dans la partie introductive, du « Leadership féminin dans la tech : défis, opportunités et masculinité positive pour un écosystème digital local dynamique ».

Dans le panel 1, cinq intervenantes ont tour à tour discouru sur « Le leadership féminin dans les Stem: façonner l'avenir avec impact », notamment Christine Nashef (Engineering and operations directeur, Africell RDC); Lydie Omanga (Vice-présidente ARPTC); Fanny Muamba (Directrice pays women in Tech); Olga Kavira (Directrice chef de service, ministère du Numérique); Mamitsho Pontshi Lobo (DGA Congo Airways); et Faida Yala (Head of it solution delivery Firstbank DRC).

« Capital humain et emploi : lever les barrières pour l'égalité des opportunités pour les femmes ingénieurs » a été le deuxième sujet abordé par Nissie Asombo (Juriste et professionnelle des ressources humaines). Le panel 2, quant à lui, a tablé sur le « Capital humain et emploi des femmes ingénieures : défis, opportunités et stratégies d'insertion professionnelle », avec six différents intervenants, notamment Jacob-Alfred Munongo (Directeur des ressources humaines, Ecobank);

Elvira Minimbu (Country human resources manager, Netis DRC); Joujou Ileo (Directrice des ressources humaines, Airtel RDC); Victor-Rodérick Nyangi (DGA FSPEEJ); Prisca Makila (CEO KIM Engeneering); enfin, Valérie Kitombole (Chef de département sécurité de système de l'information BGFIBANK RDC).

Notons-le, des prix ont été remis à des femmes innovatrices et aux projets inspirants dans les Stem et l'on a assisté à des témoignages des femmes ingénieures ayant obtenu d'emplois grâce à cette association.