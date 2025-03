Congo-Kinshasa: Les femmes leaders de Kikwit offrent une assistance en vivres aux nouvelles recrues de l'armée

Plus de 500 jeunes, dont 99 filles, récemment engagés pour servir sous le drapeau, ont reçu une assistance en vivres à Kikwit, dans la province du Kwilu. Cette aide, constituée de biens de première nécessité, a été remise le vendredi 21 mars au camp Colonel Ebeya, dans le cadre d'une initiative menée par les femmes leaders de la ville en collaboration avec le service urbain du genre, famille et enfants de Bandundu-ville.

La cérémonie de remise, conduite par Brigitte Mukwa, cheffe du service urbain du genre, famille et enfants, s'inscrit dans les activités du mois de mars dédié à la promotion des droits des femmes. Les femmes leaders ont souhaité exprimer leur soutien et leur encouragement envers ces jeunes recrues de la onzième région militaire.

L'assistance en nature comprenait des produits essentiels tels que de la farine de manioc, de la farine de maïs, du riz, du niébé et d'autres denrées alimentaires. Charlotte Lula, maire adjointe de Kikwit, a également pris part à cette cérémonie et a expliqué l'importance de ce geste :

« Durant ce mois de mars, il était prévu que nous puissions mener plusieurs activités phares, entre autres des messes oecuméniques, faire des dons en faveur de nos frères et soeurs de l'Est du pays, et nous l'avons fait. On devait aussi mener des sensibilisations des jeunes pour leur prise de conscience face à l'agression rwandaise dont notre pays est victime, afin qu'ils puissent intégrer l'armée pour combattre au front.

Maintenant qu'ils sont là, nous avons pensé aussi faire un don, un acte de magnanimité et d'amour envers nos jeunes enfants, ces nouvelles recrues qui sont à la onzième région militaire, pour qu'ils sachent que les mamans sont avec eux. Et nous avons passé le message d'encouragement et de bravoure à ces jeunes pour qu'ils sachent que nous sommes avec eux, et qu'ils ne peuvent pas avoir peur. »

Le major Josué Efofola, directeur de recrutement à la onzième région militaire, a exprimé, au nom de sa hiérarchie, sa gratitude pour cet acte de générosité.