Afrique: Eliminatoires Coupe du monde 2026 - La RDC bat le Soudan du Sud 1-0

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) ont réalisé, le 21 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, la bonne opération de la 5e journée du groupe B des éliminatoires, en battant la sélection du Soudan du Sud 1-0, l'unique but de la partie signé Théo Bongonda.

Pour l'importante rencontre face au Soudan du Sud, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a battu le rappel des troupes. Tout le monde a répondu présent, avec le retour de Bakambu dans le groupe pendant la seconde période, prenant la place de Simon Banza à la 79e minute.

A propos de la compo, Jérémie Bertaud a gardé les perches, avec devant lui une défense à plat avec exceptionnellement le capitaine Chancel Mbemba sur le côté droit, Arthur Masuaku à gauche, Dylan Batubinsika et Rocky Bushiri (première titularisation en match officiel) dans l'axe. Charles Pickel (remplacé par Edo Kayembe à la 61e minute) et Samuel Moutoussamy ont eu la mission de la récupération devant la défense, et Théo Bongonda (buteur à la 45+3 minutes et remplacé à la 61e par Grady Diangana) s'est occupé de l'animation offensive. Le trio d'attaque s'est composé de Silas Katompa ainsi que Yoane Wissa sur les côtés, et Simon Banza dans l'axe.

Les Léopards ont multiplié des offensives dans le camp Sud-soudanais, mais sans alourdir la marque face à une équipe recroquevillée dans sa moitié du terrain, évitant le ridicule d'un score fleuve et procédant par des contre-attaques.

Mais le succès, bien qu'étriqué de la RDC, est importante au niveau du classement du groupe. En effet, il n'y a pas eu une autre victoire. Le Sénégal et le Soudan, leader du groupe, ont fait jeu égal (1 but partout) à Tripoli, en Libye, où les Crocodiles du Nil jouent leurs matches internationaux à domicile à cause de la situation sécuritaire délétère dans le pays. La Mauritanie, prochaine adversaire de la RDC le 25 mars, a été tenue en échec par le Togo (2 buts partout), frôlant même la défaite avant d'égaliser dans les dernières minutes de la partie.

Au classement à l'issue de la 5e journée, la RDC est deuxième avec 10 points, derrière le Soudan (11 points). Le Sénégal est troisième avec 9 points, devant le Togo (4 points), la Mauritanie (2 points) et le Soudan du Sud (2 points).

Notons que la phase finale de la Coupe du monde de football 2026 est prévue conjointement aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, avec 48 pays pour la première fois, dont 9 ou 10 pour l'Afrique.