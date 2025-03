Afrique: Coupe du Monde 2026 - L'Angola peaufine ses stratégies pour battre le Cap-Vert

Luanda — Des aspects techniques et tactiques, incarnés dans le contrôle des ballons, des passes, des courses, des centres et des tirs, ont marqué samedi, à Luanda, la deuxième séance d'entraînement de l'Équipe Nationale de Football, pour le match contre l'équipe similaire du Cap-Vert.

Lors de cette séance, en vue du match (mardi, à 17h) de la 6ème journée du Groupe D de la zone africaine de qualification pour la Coupe du Monde 2026, aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada, au Stade 11 de Novembro, dans environ une heure et 40 minutes, l'entraîneur Pedro Gonçalves a également profité de l'occasion pour apporter quelques corrections.

Précédé des exercices d'échauffement habituels, avec des courses lentes autour du terrain et des étirements, l'entraîneur a également concentré son travail sur les transitions stratégiques de la défense à l'attaque, en divisant le groupe en deux.

De la séance d'entraînement, le point culminant a été le retour de l'ailier Manuel Benson, après avoir été blessé lors du match, jeudi, contre la Libye, dans lequel l'Angola a fait match nul 1-1, au stade Benina, à Benghazi, lors de la 5e journée.

Dans l'entre-temps, toujours entre les mains du département médical et sous supervision, le joueur s'est entraîné séparément des autres membres de l'équipe lors d'une séance qui comprenait également la réintégration de l'arrière droit Clinton Mata, après s'être remis de la grippe.

A la fin, le joueur André Vidigal, à propos de sa convocation aux Palancas Negras, a exprimé sa grande satisfaction et le sentiment de faire tout pour le succès du pays.

« Je suis très heureux de représenter l'équipe nationale angolaise. C'est un moment que j'attendais depuis longtemps et il est enfin arrivé. Lorsque j'ai reçu la convocation, j'étais très heureux. J'ai discuté avec les responsables de la Fédération (FAF) et j'ai hâte de représenter cette grande nation », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il a suivi de nombreux matchs de l'équipe nationale et qu'il a également suivi la performance de l'équipe lors de la CAN l'année dernière, qui a été une excellente campagne.

David Carmo a eu la même position, soulignant l'effort collectif pour lutter pour la victoire contre les Capverdiens, d'autant plus qu'ils reçoivent leurs adversaires devant un public angolais.

Vendredi, après leur arrivée dans le pays, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, les Palancas Negras, nom de l'équipe angolaise, ont tenu une séance de récupération physique et morale, après un défi épuisant dans le bastion libyen.

La même journée a été marquée par l'intégration de l'ailier André Vidigal, présent au pays depuis lundi. Le joueur de Stoke City ne s'est pas rendu en Libye en raison de problèmes bureaucratiques liés à la documentation personnelle.

A cette occasion, le capitaine de l'Angola et auteur du but égalisateur contre la Libye, Fredy, s'est adressé à la presse et a reconnu l'épuisement du groupe. Il a toutefois assuré que l'équipe se concentre sur la récupération et l'obtention d'un résultat positif lors du match contre le Cap-Vert.

« Nous savions que ce serait difficile de jouer sur le terrain de notre adversaire. Heureusement, tout le monde a pu le constater. Nous restons motivés et concentrés. Ce point gagné pourrait nous permettre de nous qualifier en fin de saison », a-t-il souligné.

À son tour, l'entraîneur Pedro Gonçalves a qualifié le match contre la Libye de très exigeant, tant du point de vue physique qu'émotionnel. L'entraîneur a souligné l'hostilité de l'environnement créée par les adversaires. Selon lui, cela ne favorise pas le football africain.

« Je tiens à saluer le comportement des joueurs. Nous sommes venus pour gagner et, dès le début, nous avons fait preuve de détermination et d'envie. Certes, les premières minutes ont été consacrées à l'adaptation, mais, à part cela, nous avons été l'équipe qui a contrôlé le match et s'est créé des occasions de but franches », a-t-il expliqué.

L'équipe capverdienne, arrivée vendredi à Luanda, a effectué samedi un entraînement au Campo da Glória, à l'Académie de football d'Angola (AFA). Les Cap-Verdiens ne devraient inspecter le terrain du stade 11 de Novembro que lundi, la veille du match.

Dans la compétition, l'Angola compte sept points, à la quatrième place, tandis que le Cap-Vert est leader, avec 10 points. Toujours au classement, le Cameroun occupe la deuxième position, avec 9 points, suivi de la Libye, troisième (8), des Seychelles, 5e (4) et de l'Eswatini, 6e (1).