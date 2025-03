Angola: Le ministre de l'Eau veut une plus grande préservation des sources et des aquifères du pays

Icolo e Bengo (Angola) — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Batista Borges, a défendu samedi, une plus grande préservation des sources et des aquifères du pays, pour fournir de l'eau en quantité et en qualité à la population.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de l'événement principal célébrant la Journée mondiale de l'eau, célébrée le même jour (22), a dit que c'est par les sources que les rivières sont alimentées et que les aquifères souterrains fournissent en grande partie de l'eau pour la consommation humaine, d'où l'importance de leur préservation.

João Baptista Borges a affirmé que prendre soin des sources et des aquifères souterrains n'est pas seulement une mission gouvernementale, mais une mission pour toute la population, car l'avenir du pays dépend de l'action collective.

« L'eau doit être préservée et mise à la disposition de la population en quantité et en qualité, car elle est une ressource vitale dans nos vies, dans l'agriculture, l'industrie et même dans la sphère culturelle », a souligné le gouvernant.

Selon le ministre, le gouvernement angolais développe deux grands projets, tels que l'usine de traitement des eaux de Bita (ETA), dans la municipalité de Belas, qui apportera ce liquide à plus de deux millions d'habitants, et l'ETA de Quilonga Grande, dans la municipalité de Bom Jesus, qui bénéficiera à environ cinq millions de personnes dans les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo.

La célébration de la Journée mondiale de l'eau, dont le thème est « Préservation des sources et des aquifères de l'Angola », se déroule à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

L'Angola dispose d'un réseau hydrographique composé de 77 bassins, jouant un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau potable et le maintien des écosystèmes.

Les sources et les aquifères sont essentiels pour assurer la continuité du débit des rivières, notamment pendant les périodes sèches.

Ces masses d'eau souterraines, telles que les nappes phréatiques, les puits artésiens et les eaux karstiques, sont des sources d'eau naturelles qui, lorsqu'elles sont protégées, assurent la qualité et la quantité d'eau disponible pour la consommation humaine.

En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, une visite guidée a été réalisée aux travaux en cours à la station de traitement des eaux du Sud-Est (ETA) à Luanda et à l'ETA de la municipalité de Calumbo.

Au cours de la célébration, des activités éducatives et informatives ont été réalisées, dans le but de sensibiliser la population, en particulier les jeunes, à l'importance des ressources en eau, au traitement adéquat de l'eau et aux questions de santé publique.

L'objectif de cette action est de garantir la disponibilité des ressources en eau pour les générations futures.

La Journée mondiale de l'eau est célébrée le 22 mars depuis 1993 et a été instituée par l'ONU pour rappeler l'importance de cette ressource pour la survie humaine et pour la nature.