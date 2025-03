Angola: Le PNUD financera des projets pour promouvoir la pêche à Matala

Matala (Angola) — Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) financera des projets pour promouvoir la pisciculture en captivité, dans le but de remédier aux pénuries de poisson dans la région et de promouvoir la sécurité alimentaire.

Une équipe technique du PNUD a travaillé samedi dans la municipalité de Matala, où elle a évalué les conditions climatiques, hydriques et techniques pour la mise en oeuvre de projets de ce type.

Après une évaluation des lieux où le projet peut être mis en oeuvre, le responsable du PNUD, António Paulo, a indiqué qu'un rapport sera présenté aux autorités gouvernementales de Luanda et que tout sera fait pour concrétiser prochainement le projet de pisciculture à Matala.

Sans divulguer le budget qui peut être appliqué à la mise en oeuvre du projet, António Paulo a indiqué que le PNUD fournira un financement pour la création de poissons en cage dans le fleuve Cunene, de bassins artificiels et de suivi des populations de poissons, dans le but de remédier à la pénurie de poissons, d'améliorer la situation nutritionnelle et de contribuer au programme de sécurité alimentaire du gouvernement.

À la fin des travaux de vérification, l'administrateur de Matala, Manuel Machado Quilende, a déclaré qu'avec la matérialisation du projet, la municipalité sort gagnante, car en plus d'augmenter la quantité de poisson pêché de manière artisanale dans le fleuve Cunene, le projet apportera une série de changements qui auront un impact sur la vie économique et sociale des familles de la municipalité de Matala.

La municipalité de Matala se trouve à 180 kilomètres à l'est de Lubango et est la deuxième plus peuplée de Huíla, après la capitale, Lubango. La pêche est l'une des principales activités économiques, étant donné qu'elle est traversée par le fleuve Cunene.