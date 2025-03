Soudan: Kassala exprime sa joie du retour des activités de l'Organisation de Dawah Islamique

Kassala — Le directeur général du ministère du Développement Social et représentant du gouverneur de Kassala Dr. Al-Amin Ali a affirmé son soutien aux programmes et activités de l'Organisation de Dawah Islamique (ODI) qui se concentre sur divers axes pour soutenir la communauté.

Le Secrétaire général a exprimé sa joie du retour des activités de l'ODI dans l'État, leur souhaitant un retour en toute sécurité.

C'etait lors de son discours au siège de l'ODI à Kassala lors des activités de petit-déjeuner 'Iftar' collective organisées par l'ODI en l'honneur de la visite du membre du conseil d'administration Dr Hishmat Khalifa, et du secrétaire général Dr Ahmed Mohamed.

Le Secrétaire général a déclaré que les activités de l'ODI ont eu un impact significatif en soutenant les efforts du gouvernement de l'État dans divers domaines, en particulier le secteur social et l'éducation, en plus de l'aide qu'elle fournit aux familles vulnérables et au parrainage des orphelins.

Il a ajouté qu'ils espèrent un partenariat dans les aspects sociaux pour renforcer et améliorer les services fournis aux familles.

Le Secrétaire général du Secrétariat général de la Maison de la Zakat 'Aumône conforme à la charia' a souligné l'intégration dans la mise en oeuvre de programmes et de projets conjoints pour relancer le rituel de la Zakat et aider les groupes et segments vulnérables de la société, en plus des programmes de plaidoyer et de lutte contre les discours de haine.

Il a déclaré que les institutions islamiques ont été soumises à un ciblage majeur, ce qui a conduit à l'arrêt de leur travail pendant un certain temps, espérant que ce retour serait un ajout solide aux programmes sociaux de l'État.

Le secrétaire général de l'ODI s'est réjoui de cette visite dans l'État, qui vise à apporter une aide aux personnes déplacées dans les centres d'hébergement. Cette aide consiste en des paniers alimentaires, généreusement offerts par des organisations caritatives du Qatar, ainsi qu'en l'organisation de repas d'iftar collectifs pour de nombreuses familles et de rassemblements, afin d'affirmer leur soutien et leur solidarité avec les personnes touchées par la guerre.