Port Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de la Ligue des États arabes (22 mars 1945 - 22 mars 2025), qui tombe samedi, et à cette grande occasion, il a adressé ses sincères félicitations à la nation arabe.

Il a salué le rôle important joué par la Ligue dans l'action arabe commune, la défense des droits des peuples arabes et la consolidation de la solidarité arabe face aux dangers et aux défis existentiels auxquels sont confrontés les pays arabes.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, le Soudan a hautement apprécié le rôle de l'Égypte dans la création, l'accueil et la direction de la Ligue arabe depuis sa création.

La déclaration stipule : « Tout au long de son histoire, la Ligue arabe a fermement et clairement défendu l'unité, la souveraineté et la stabilité du Soudan, et l'a défendue dans les forums régionaux et internationaux. »

Le communiqué ajoute : « Le Soudan renouvelle son engagement envers les principes sur lesquels la Ligue des États arabes a été fondée et rappelle que sa sécurité, sa stabilité et l'unité de son peuple et de son territoire font partie intégrante de la sécurité et de la paix de la nation arabe. »