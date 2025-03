interview

Bonjour coach. Vous êtes à Benghazi en Libye pour affronter demain samedi, le Soudan pour le compte de 5ème journée des qualifications à la coupe du monde 2026. Dans quel état d'esprit se trouvent vos joueurs ?

Nous avons effectué un très bon voyage grâce à l'Etat du Sénégal qui a compris depuis des années maintenant l'importance d'affréter des vols spéciaux à la sélection nationale afin qu'elle puisse être dans d'excellentes conditions de performance et de séjour. Sans occulter le travail de fourmis de la Fédération avec sa capacité d'anticipation. Nous joueurs l'apprécient. L'encadrement technique aussi. Comprenez donc que le moral est bon. Nous sommes prêts à disputer cette «finale » comme toutes les autres «finales » de la poule B. L'objectif encore une fois, c'est de terminer premier du groupe. Ce qui passe par une victoire demain soir face au Soudan et une autre devant notre public au stade du président Abdoulaye Wade contre le Togo mardi prochain.

Effectivement, comment est-ce que vous entrevoyez ce match face aux Soudanais qui sont leaders de la poule B avec une série de 3 victoires d'affilée et 10 points au compteur ?

Je l'ai déjà dit. Il s'agit d'une place pour la coupe du monde de football. Chaque match est donc une finale. Nous sommes aussi sur une dynamique de deux coupes du monde d'affilée en 2018 et 2022. Nous avons l'ambition d'enchaîner pour une troisième. Nous mettrons tous les atouts de notre côté pour remporter la victoire. Absolument rien ne sera facile. Surtout en Afrique. Mais nous y sommes préparés. Nos joueurs mesurent l'importance de l'enjeu pour notre football, pour notre pays et pour eux-mêmes. Nous restons donc focus sur le but: gagner les matches des 5ème et 6ème journées et faire de même pour les quatre autres journées qui restent. Le chemin est encore loin. Mais l'objectif encore une fois c'est de terminer premier de la poule B au mois d'octobre prochain.

Ces éliminatoires vont finalement servir de préparation pour la Coupe d'Afrique des nations prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 ?

Peut-être ! Mais ne confondons pas les choses. Chaque compétition compte. Nous n'en sommes pas encore à la CAN qui est la compétition phare de notre continent. Restons donc concentrés sur nos deux matches des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la coupe du monde. Quand au mois d'octobre, on aura fini de composter de notre ticket pour United2026, nous parlerons de la CAN.