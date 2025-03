Sénégal: Levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop - l'Assemblée nationale approuve par 115 voix

L'Assemblée nationale a adopté hier, vendredi 21 mars, par 115 ont voté pour, 3 contre et 10 abstentions les conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du maire de Louga, Moustapha Diop formulée par les magistrats instructeurs du Pool financier dans le cadre de l'instruction de l'affaire Tabaski Ngom. Devant ses collègues, Moustapha Diop a assuré qu'il n'a rien à se reprocher et que son accusatrice se contente juste de le « salir comme si cela pouvait la sauver ».

Le député-maire de Louga, Moustapha Diop, est désormais à la disposition des juges d'Instruction des premier et cinquième Cabinets du Pool judiciaire financier (PJF) dans l'affaire Tabaski Ngom portant sur 700 millions de francs Cfa. Réunis en session plénière hier, vendredi 21 mars, les députés ont largement approuvé la demande de levée de son immunité parlementaire. Sur les 128 votants, 115 ont voté pour les conclusions de la commission ad hoc chargée de statuer sur cette demande de levée de son immunité parlementaire formulée par les magistrats instructeurs du Pool financier. 3 députés ont voté contre et 10 parlementaires se sont abstenus. Il faut rappeler que c'est la deuxième demande de levée de l'immunité parlementaire entérinée par la quinzième législature depuis son installation le 2 décembre 2024 dernier, après celle du député maire des Agnams Mouhamadou Ngom dit Farba le 24 janvier dernier.

Contrairement à la plupart de ses collègues victimes de cette procédure de levée de leur immunité parlementaire, le député Moustapha Diop qui avait déféré à la convocation de ses collègues députés membres de la commission ad hoc le 18 mars dernier, a également pris part à cette plénière. Invité à prendre la parole, conformément au règlement intérieur qui prévoit seulement cinq orateurs dont le président de la commission ad hoc, le rapporteur de ladite commission, le gouvernement, le député incriminé ou son défenseur et un député contre la levée de l'immunité parlementaire, Moustapha Diop a clamé son innocence dans cette affaire. « Si j'ai accepté, ce jour, de me présenter en personne devant vous pour me défendre, c'est que je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Car, dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent » a-t-il d'emblée indiqué.

Poursuivant son propos, l'ancien ministre de l'Industrie sous le régime du Président Macky Sall jure que la dame qui l'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre lui. « Elle se contente juste de me salir comme si cela pouvait la sauver » a-t-il déclaré avant de se demander. « Comment a-t-elle pu passer de 700 millions de francs CFA qu'elle aurait détournés avec ma complicité à seulement 300 millions qu'elle aurait déclaré m'avoir prêtés ? Où se trouve la vérité? La vérité est que je n'ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais la dame ». S'adressant ainsi à ses 125 collègues présents dans la salle de l'hémicycle lors de cette session, Moustapha Diop déclare qu'il fait face à eux avec la « conscience claire d'un innocent ». « En plus, le dossier qui vous a été transmis ne contient aucun élément de preuve pouvant me charger. Nous, les députés, ne devons pas cautionner ou accepter que l'immunité que nous détenons dans la loi soit levée aussi facilement, surtout quand le dossier est vide » a-t-il martelé avant de lancer. « Je vous invite, vous tous mes collègues, de l'opposition comme de la majorité à voter pour la levée de mon immunité parlementaire que le peuple sénégalais et le droit m'ont donné et j'irai répondre à la justice avec l'immunité que Dieu m'a conférée ».