Tunisie: Contribution inclusive des TRE à la dynamique nationale

Les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) participent, activement, à la dynamique économique et sociale nationale grâce à leur sentiment très fort d'appartenance au pays malgré les distances, d'où leur apport précieux sur les différents plans, plus particulièrement celui matériel et du savoir-faire.

En effet, l'Etat a toujours veillé à impliquer lesdits TRE dans la vie, même quotidienne, en Tunisie en leur accordant un intérêt majeur sous forme d'avantages bien mérités et d'incitations complémentaires en leur faveur.

Ainsi, en plus de leurs transferts financiers annuels vers le pays, les TRE peuvent apporter beaucoup en matière d'investissement, de création de projets et de participation efficace au développement national que l'on souhaite durable et global.

C'est dans cet esprit que l'Observatoire national de la migration (ONM) vient de publier une étude, intitulée «La mobilisation des compétences tunisiennes dans le développement de la Tunisie et la réinsertion des Tunisiens de retour» qui recommande la simplification et la facilitation des démarches administratives pour les Tunisiens résidant à l'étranger et voulant retourner dans leur pays et y investir, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'entrepreneuriat.

Et tout en appelant à la mise en place de programmes de transfert spécifiquement destinés aux migrants de retour, la même étude met l'accent sur la nécessité de réduire les papiers administratifs en tous genres, sans oublier la baisse du coût des transferts financiers vers la Tunisie. Elle insiste aussi sur l'importance de mettre en place des services financiers efficaces destinés aux Tunisiens à l'étranger.

En outre, selon les statistiques du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le nombre de TRE s'élève à 1,4 million dont bon nombre investissent, surtout, dans l'agriculture, la construction et dans le commerce à 22,7%.

Par ailleurs, les autorités compétentes sont conscientes quant à la nécessité d'une stratégie en vue de «rassembler» les compétences tunisiennes à l'étranger et d'établir des liens entre elles dans l'objectif évident de faire émerger «une force motrice pour le développement économique» et créer des liens étroits avec les TRE.

En d'autres termes, il y a lieu de souligner la nouvelle vision consistant à établir un plan d'action et une approche inclusive, ce qui pourrait contribuer aux efforts de développement en Tunisie tout en surmontant les difficultés et en levant les différents obstacles administratifs et législatifs.

En bref, et conformément au projet du Président de la République qui ne rate aucune occasion pour rappeler l'attention constante dont il entoure les compétences tunisiennes à l'étranger, en plus de leur apport en devises, les TRE auront, également, une contribution déterminante dans l'oeuvre nationale de développement et de prospérité au profit du peuple tunisien.