Tunisie: 2000 jeunes tunisiens prêts à conquérir l'Italie - Des formations pour travailler dans le bâtiment

Dans le cadre du programme de gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d'oeuvre en Italie et en Afrique du Nord, les premières sessions de formation débuteront en mai 2025. Ce programme ambitieux, lancé par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie, vise à former et à offrir des opportunités d'emploi à l'étranger à 2000 jeunes tunisiens dans le secteur du bâtiment d'ici 2026.

Selon Mariem Souissi, responsable du projet à l'OIM en Tunisie, les candidatures ont été ouvertes le 17 mars dernier pour les jeunes souhaitant participer à cette initiative. Ce projet s'inscrit dans un cadre de coopération internationale visant à renforcer les opportunités professionnelles et à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés.

Pour sa part, Taoufik Ouled Ali, directeur de l'emploi à l'étranger à l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), a précisé que ces formations cibleront les jeunes diplômés dans divers domaines techniques et professionnels, notamment ceux ayant des qualifications dans les métiers du bâtiment.

En outre, l'ANETI a élargi les critères de sélection pour l'année 2025, en ouvrant de nouvelles opportunités pour un plus large éventail de diplômes et de spécialités. Ce programme vise à répondre aux besoins du marché du travail en Italie, tout en contribuant au développement des compétences des jeunes tunisiens et à leur insertion professionnelle durable.