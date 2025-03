Maroc: Fès - Une rencontre souligne l'importance de la lutte contre les stéréotypes liés au genre dans l'enseignement

Les participants à un atelier organisé, dimanche à Fès, ont souligné la nécessité de lutter contre les stéréotypes liés au genre dans l'enseignement.

Intervenant lors de cette rencontre initiée par l'association "Moubadarate pour la protection des droits des femmes " en partenariat avec l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès et la Commission régionale des droits de l'Homme, Nezha Gissi, chef de la division de la promotion des établissements d'enseignement à l'AREF a indiqué que la question du genre constitue l'un des principaux axes de travail de l'académie au sein des établissements scolaires et dans leur environnement social.

Elle a ajouté que cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité, concernant notamment l'éducation et l'égalité entre les sexes, rapporte la MAP.

Elle intervient également, a-t-elle dit, en application du partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et la Présidence du Ministère public, signé en mars 2021, portant sur l'obligation de la scolarisation pour réduire le décrochage scolaire et dans le sillage de la Déclaration de Marrakech 2020 sur l'éradication de la violence contre les femmes et les filles et de la sixième campagne nationale sur l'utilisation sûre d'Internet dans les établissements scolaires.

De son côté, Mme Ilham Ouedghiri, membre du bureau de l'association Moubadarate pour la protection des droits des Femmes, a affirmé que l'enseignement représente un levier de changement social dans lequel les cadres pédagogiques jouent un rôle essentiel à travers notamment la déconstruction des stéréotypes de genre et la promotion d'un enseignement inclusif et équitable.

Elle a souligné que ces stéréotypes se manifestent notamment à travers les contenus et les programmes scolaires, les interactions en classe, ainsi que l'orientation scolaire et professionnelle.

Le programme de l'atelier, qui visait à partager des expériences et à contribuer à l'élaboration d'un plan d'action pour renforcer l'égalité des sexes, a également permis de mettre en avant l'impact des stéréotypes de genre sur la réussite scolaire des élèves ainsi que le rôle des familles dans la promotion de l'égalité des chances dans l'école.