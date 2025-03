Angola: Plus de cinq mille arbres plantés à Bengo

Caxito (Angola) — Cinq mille 282 semis d'arbres de différentes espèces ont été plantés en 2024, dans les six précédentes municipalités de la province de Bengo, à l'initiative du Bureau provincial de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires.

Il s'agit d'espèces telles que mangroves, l'arbre de feu, les pins, les palmiers, les manguiers, les goyaves et autres, une activité qui a impliqué plus de 500 personnes.

L'information a été avancée samedi, à l'Angop, par la directrice du bureau provincial de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires, Janice Muanamalongo, au sujet des activités menées en 2024.

Sans fournir de données comparatives, la responsable a indiqué que la plantation avait été effectuée dans le cadre de diverses campagnes visant à promouvoir la préservation de l'environnement, à lutter contre les effets du changement climatique et à rendre la ville et les sièges municipaux plus boisés.

Au cours de la même période, selon la responsable, plusieurs activités ont été menées en particulier pour la formation du plan de gestion des déchets hospitaliers et des services de santé, dispensés par les techniciens de l'Agence nationale des déchets.

Au niveau de la province, 135 campagnes ont également été menées, dont 52 d'éducation et de sensibilisation à l'environnement dans les écoles, les églises et les marchés et 83 de nettoyage dans diverses artères de Caxito, des sièges municipaux, des communes, des villages et des quartiers.

Janice Muanamalongo a dit que les techniciens de l'institution avaient suivi le travail de préservation des tortues marines.

Dans le cadre du projet "Kitabanga", ils ont réalisé une méga campagne de plantation de semis de mangroves avec la participation de la vice-présidente de la République, dans la nouvelle municipalité de Barra do Dande, ainsi qu'au premier séminaire provincial sur les mangroves d'Angola, une initiative de la Fondation Otchiva.

Concernant l'interdiction d'utiliser des sacs en plastique dans les boulangeries, la directrice a indiqué qu'elle travaillait sur le règlement des contraventions, afin d'infliger une amende aux boulangeries qui ne respectent pas l'appel lancé en août dernier.

Janice Muanamalongo a souligné comme défi pour 2025, continuer le travail sur la question de l'assainissement de base, auprès des communautés et dans les écoles, grâce à un programme approuvé par le ministère de l'Environnement.

Le programme se concentre essentiellement sur la construction de latrines, afin d'encourager et d'enseigner à la population l'importance des latrines que chaque résidence doit avoir pour éviter la prolifération de nombreuses maladies.

En ce qui concerne la construction d'une décharge, Janice Muanamalongo a rappelé que le ministère de l'Environnement était chargé de la construction du centre interprovincial de valorisation des déchets qui abritera les provinces de Bengo, Luanda et Icolo e Bengo, dont le projet est estimé à deux milliards 125 millions et 650 kwanzas.