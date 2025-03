Angola: La production de niobium commence cette année au pays

Lubango (Angola) — La production de niobium en Angola, un minéral rare utilisé dans l'industrie électronique, commence cette année, dans la municipalité de Quilengues, province de Huila, après avoir surmonté les contraintes liées à la fourniture d'énergie électrique à l'endroit.

C'est ce qu'a informé vendredi, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, lorsqu'il s'adressait à l'ANGOP, à Lubango, en marge d'une réunion avec l'entreprise chinoise Niobonga, responsable pour la production, expliquant que c'est un projet important dont le minéral est considéré comme "critique".

"Nous espérons que, si tout va bien, cette année encore, le projet commence l'activité productive, dans une première phase et, avec le temps, parvenir à d'autres phases prévues pour ces projets", a-t-il indiqué.

Niobonga prévoyait de commencer l'exploitation du niobium, en avril 2024, un processus qui dépendait de la fin du processus de relogement des familles résidentes dans le périmètre et des pluies.

Jusqu'à fin de 2023, plus de 800 emplois, entre nationaux et étrangers, étaient actifs, mais l'objectif est d'atteindre deux à cinq mille employés au moment de l'exploitation. Des réserves de 14 millions de tonnes ont été approuvées dans le projet, selon le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

« Actuellement l'approvisionnement en énergie électrique au local dépend de groupes électrogènes à base de diesel, ce qui fait que l'entreprise utilise 50 mille litres/jour. Et si la situation ne se normalise pas, lorsque nous atteindrons la phase de production/exploitation, ce coût s'élèvera à 160 mille litres/jour, une situation qui pouvait être soulagée avec l'extension du réseau public à la zone d'exploitation.

Il faut 25 mégawatts pour la première phase, et 90 mégawatts pour les phases suivantes.

Le projet est en cours de développement sur une superficie initiale de 160.000 mètres carrés couvrant plusieurs localités entre les chaînes de montagnes de Bonga et Tchivila avec un investissement de plus de 20 millions de dollars.

L'initiative s'inscrit dans la stratégie de diversification économique et de création d'emplois. La prospection effectuée dans 10 pour cent de la conception a permis de déterminer des réserves de minerai évaluées à 19 millions de tonnes.

La société commerciale chinoise "Niobonga", détentrice des droits d'exploitation de niobium à Quilengues, a fait la prospection pendant deux ans.

Le niobium est un minéral rare, utilisé dans la production de turbines électroniques, vaisseaux spatiaux et autres composants de l'industrie aéronautique et électronique, dont le prix sur le marché international varie entre 40 et 50 dollars le kilogramme.