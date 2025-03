Angola: Un ministre d'État appelle les banques commerciales à créer des syndicats pour financer la production alimentaire

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a plaidé, cette semaine, à Luanda, pour que les banques commerciales investissent dans la création de syndicats pour financer et dynamiser la chaîne de production alimentaire du pays, à l'instar de ce qui a déjà été fait dans le secteur sucrier.

S'exprimant lors de la conférence sur « Opportunités de financement pour le secteur productif », promue par la Banque nationale d'Angola (BNA), le gouvernant a déclaré que l'objectif est de réduire la dépendance aux importations et de renforcer la production nationale de biens essentiels, tels que le riz, le blé, la viande de poulet, l'huile de cuisson et le lait pasteurisé, qui représentent plus de 85% des devises utilisées dans les importations alimentaires.

Selon le ministre d'État, l'exemple du sucre a démontré que, lorsque la banque commerciale fait preuve d'audace et d'engagement, il est possible de créer un modèle durable de production nationale, en allusion au syndicat bancaire qui a rendu viable l'unique producteur de sucre du pays, qui couvre actuellement environ 50% de la demande intérieure.

Évoquant « la volonté collective d'entreprendre », José de Lima Massano a souligné l'importance de formes complémentaires ou alternatives de financement de l'économie, capables de dynamiser le secteur productif, dans le cadre de la diversification économique.

Parmi les solutions proposées, il a cité le « financement de projets » comme outil essentiel pour stimuler les grands investissements, ainsi que le « leasing » d'équipements ou de propriétés industrielles et la fourniture d'instruments de « couverture de change », basés sur des obligations publiques émises en monnaie nationale mais payées en devises étrangères, réduisant les risques de change qui affectent de nombreuses entreprises.

L'investissement dans les centres logistiques et de transformation alimentaire le long du Corridor de Lobito, pour stimuler la distribution et ajouter de la valeur aux produits nationaux, est un autre exemple avancé par le responsable gouvernemental.

Pour José de Lima Massano, malgré le travail réalisé et les succès obtenus jusqu'à présent, un système financier plus innovant est nécessaire, capable, dans les circonstances actuelles du marché, d'être plus proche des besoins financiers des entreprises.

Dans l'ensemble, il a souligné qu'il est également essentiel de développer les activités du secteur de la production dans des systèmes intégrés, d'encourager et de soutenir les fournisseurs de matières premières locales et de valoriser la production nationale de manière globale.

Le ministre d'État a assuré, à l'occasion, la poursuite des investissements dans les infrastructures pour soutenir la production, ainsi que l'identification d'opportunités concrètes pour améliorer l'environnement des affaires, y compris l'octroi d'avantages fiscaux, comme cela s'est produit récemment avec la réduction de la TVA sur les biens d'équipement.

« Le développement de l'économie et le bien-être de notre population dépendent, dans une large mesure, de la manière dont nous investissons, finançons et intégrons le secteur productif de notre économie aujourd'hui. C'est pourquoi nous comptons sur l'impulsion des régulateurs du système financier, sur l'ingéniosité prudente mais créative des financiers et sur la résilience, la perspicacité et le sens des opportunités des opérateurs du secteur productif, afin de bâtir ensemble une économie plus forte et plus dynamique », a-t-il conclu.