Angola: L'UE investit 403 millions d'euros dans la bonne gouvernance au pays

Lubango (Angola) — Quatre cent trois millions d'euros ont été, depuis 2021, investis par l'Union européenne dans trois domaines d'action avec le gouvernement, tels que le renforcement de la bonne gouvernance, le développement humain et la diversification économique, dans le cadre de son plan pluriannuel qui s'étendra jusqu'en 2027.

L'information a été fournie par l'ambassadrice de l'Union Européenne en Angola Rosário Beto Pais, au 10e Comité de direction du Programme de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola (Fresan), que la province a accueilli jeudi et vendredi.

L'ambassadrice a souligné que le Plan pluriannuel de l'Union européenne 2021-2027 comporte trois domaines d'action avec le gouvernement angolais, tels que la bonne gouvernance, le développement humain à travers l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que la diversification économique, avec le soutien aux divers secteurs.

Parmi ces secteurs, elle a mis en évidence la pêche, l'agriculture, le tourisme durable à travers la protection des zones protégées, l'économie circulaire et d'autres volets.

Elle a souligné que pour travailler dans ces trois domaines, il existe une stratégie globale d'investissement appelée Global Gateway, qui vise à utiliser des fonds publics européens pour la période 2021-2027, estimés à 403 millions d'euros.

« Par leur intermédiaire, nous entendons également mobiliser des fonds auprès du secteur privé et des institutions financières européennes, en collaboration avec eux et les différents États membres présents. Ce sera de plus en plus notre mode opératoire à l'avenir », a-t-elle averti.

L'événement a servi à analyser, discuter et définir l'orientation du projet dans la phase suivante et finale de sa mise en oeuvre, en évaluant les progrès réalisés, les défis rencontrés et les opportunités qui existent encore pour renforcer la résilience et la sécurité alimentaire dans les provinces de Namibe, Huíla et Cunene.