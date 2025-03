Angola: La médecine hyperbare arrive à l'hôpital des brûlés

Luanda — Le futur hôpital des brûlés, en construction dans la ville-dortoir de Kilamba, disposera de chambres hyperbares, un équipement qui fournit de l'oxygène à des pressions atmosphériques très élevées, a annoncé samedi la ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta.

La gouvernante s'adressait à la presse à la fin de la visite de terrain du Président de la République, João Lourenço, qui a consisté à inspecter les travaux de réhabilitation et d'agrandissement de l'Hôpital Américo Boavida, de l'Hôpital des brûlés, dans la ville-dortoir de Kilamba, et du futur Complexe Hospitalier Pedro Maria Tonha "Pedalé".

« Pour la première fois dans notre secteur, nous disposerons de chambres hyperbares qui nous aideront à compléter le service des brûlures et d'autres pathologies ayant ce besoin », a souligné la ministre.

L'oxygénothérapie hyperbare (HBOT) offre aux patients des avantages thérapeutiques pour un large éventail de maladies. C'est un traitement auxiliaire aux antibiotiques, aux interventions chirurgicales et important dans le traitement des plaies.

Les travaux de l'hôpital Pedalé avancent bien

La ministre Sílvia Lutukuta a rappelé qu'après quelques moments moins positifs, les travaux du futur complexe hospitalier Pedro Maria Tonha "Pedalé" avancent en toute sécurité et à un bon rythme, l'inauguration étant prévue pour la fin de ce premier trimestre.

Selon la ministre de la Santé, l'entrepreneur a reçu des recommandations expresses du chef du pouvoir exécutif pour achever le plus rapidement possible cette infrastructure, baptisée avec le nom de militaire et homme politique angolais Pedro Maria Tonha « Pedalé ».

Sílvia Lutukuta a souligné que l'infrastructure aura toutes les caractéristiques d'un hôpital moderne avec des services d'hémodialyse, d'imagerie et d'incompatibilité. Le complexe hospitalier prévoit également de fournir des services de transplantation et d'oncologie.

Elle a expliqué que l'hôpital Pedalé se distingue de l'hôpital Américo Boavida car, en plus d'une salle d'opération pour la chirurgie simulée, il dispose d'un robot dédié uniquement à la formation et d'un autre à l'assistance.

Service de robotique

Elle a affirmé que la robotique est une réalité dans le pays, ayant été lancée à l'hôpital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento avec la robotique d'assistance et la robotique de formation.

Hôpital Américo Boavida

À l'hôpital Américo Boavida, en plus de la construction de nouveaux bâtiments, les fondations et la structure de l'ancien bâtiment sont renforcées.

Sílvia Lutukuta a informé que l'hôpital Américo Boavida disposera de 604 lits et d'un service de haute complexité. Il disposera également d'une zone dédiée aux maladies infectieuses avec des laboratoires d'imagerie et d'exploitation autonomes.

L'hôpital Américo Boavida est en cours de réhabilitation grâce à un prêt de 131 millions de dollars contracté auprès de GemCorp.

Les dépenses, d'un montant total de 131,6 millions USD, seront utilisées pour la réhabilitation, l'agrandissement et l'équipement de l'hôpital et sont réparties entre le contrat (126,2 millions USD), les services d'inspection (1,4 million USD) et les services de gestion des opérations (3,8 millions USD).

Les travaux de l'hôpital des brûlés, qui avancent à bon rythme, auront une capacité de 248 lits, dont plus de 60 seront dédiés uniquement aux patients brûlés et le reste sera complété par les services d'un hôpital général.