Cameroun: Maison du parti de Bangangté - Ketcha Courtés joue mal sa dernière carte au gouvernement

La présidente de section Rdpc Ndé-nord comptait sur la réhabilitation de la permanence du parti, inaugurée le 13 mars dernier, pour se remettre de ses frasques dans le gouvernement, mais a plutôt aggravé son cas.

La ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minduh), Célestine Ketcha Courtés n'arrive pas à trouver des solutions contre la crise des ordures dans les capitales politique (Yaoundé) et économique (Douala).

Le membre du gouvernement Dion Nguté (nommé le 4 janvier 2019) est complètement largué pour ce qui concerne la voirie désastreuse des deux grandes métropoles du Cameroun. Les populations suffoquent. Elle n'assume rien. Mais à la surprise de tous, la patronne des villes fuit ses responsabilités et rejette le tort au maire de la ville et aux sept maires des communes d'arrondissement.

Elle a trouvé une échappatoire pour masquer son « incompétence » : la politique et son obsession à ressembler à la feue Françoise Foning.

La vision était d'abord de remplacer le feu Dr Jonas Kouamouo mort dans des situations pour le moins étonnantes. Ensuite chercher à réhabiliter le projet phare du défunt : la permanence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). Après près de deux ans des travaux, la maison du parti Rdpc de Bangangté, (R+1), est inaugurée le 13 mars dernier au cours d'une cérémonie officielle présidée par le secrétaire général du Comité central du Rdpc, Jean Nkuete.

Plusieurs personnalités prennent part à la cérémonie d'inauguration : l'épouse du président du Senat, Marcel Niat ; le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine ; le préfet du département du Ndé, Auguste Essomba ;), Célestine Ketcha Courtès, par ailleurs, présidente de la section Rdpc Ndé-Nord ; le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Le ; l

e ministre de délégué auprès du ministre de la Justice, Jean De Dieu Momo ; le chef de la délégation permanente régionale du Comité central du Rdpc de l'Ouest, Emmanuel Nzeté ; le chef de la délégation permanente départemental du Ndé, Clobert Tchatat et ses membres parmi lesquels Jean Claude Mbwentchou, l'Hon. Jean Claude Feutheu ; le président du conseil régional de l'Ouest, Dr Hilaire Focka Focka ; les maires et parlementaires venus de plusieurs villes du Cameroun et bien d'autres invités de marque.

Le délégué régional du Minduh pour la région de l'Ouest, François Delaunay Zebaze, par ailleurs maître d'oeuvre, est chargé de présenter l'ouvrage. « L » de type R+1 qui se présente comme suit : le rez-de-chaussée, d'une superficie de 1 110,57 m², abritant une grande salle polyvalente d'une capacité de 500 places assises, un bureau pour l'intendant, deux loges pour artistes, des toilettes modernes, des vérandas et un magasin ; une mezzanine de 216 places assises ; une cabine de sonorisation moderne ; l'étage, d'une surface de 1 110,57 m², abritant sept bureaux, trois escaliers et des toilettes modernes. Le coût total des travaux s'élève à 534.866.573 FCFA.

Des militants de la section Rdpc Ndé-nord ne comprennent pas grand-chose de l'opérationnalisation des travaux. Ils dénoncent une « grave erreur de procédure ». Pour l'un d'eux, il ne s'agit pas d'un marché du Minduh. L'allusion est faite sur l'implication du délégué régional qui a surtout vocation d'exécuter les travaux issus du cadre réglementaire de l'Etat, en l'occurrence du Budget d'investissement public (Bip). « C'est du vol pur et simple », assène un militant de la section Ndé-sud.

Il ajoute que « madame le ministre devrait nous expliquer comment les fonds cotisés par les élites de l'Ouest ont été utilisés. C'est très facile de dire à l'assistance qu'elle a mis plus de 300 millions de ses propres poches. Elle n'est que ministre. Où elle trouve autant d'argent si ce n'est le vol organisé » ? Un cadre du parti relève et ce pour s'étonner que les tâches exécutées par le Minduh se retrouvent dans la contribution de la ministre.

« C'est un flou artistique cette histoire de la maison du parti. Elle s'est bien sucrée dans cette affaire et se permet de narguer les gens qui ont contribué », fulmine un autre. Et ce dernier pour conclure, « l'élection présidentielle nous montre la face cachée de cette dame qui donne l'impression de travailler pour Paul Biya, alors qu'elle divise le parti, piétine les textes et instaure l'indiscipline ».