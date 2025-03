Afrique: Affaire RS Berkane-USMA - La décision du 'TAS' une victoire de la légalité et confirmation des justes décisions du pays

LE CAIRE — La décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans l'affaire intentée par la Fédération algérienne de football (FAF) et l'USM Alger contre la CAF, la Renaissance Sportive Berkane et la Fédération marocaine, est une victoire de la légalité et les justes décisions de l'Algérie, ont estimé de nombreux spécialistes et experts du football.

Le mois dernier, la TAS a annulé la décision de la CAF, dans l'affaire des maillots controversés du RS Berkane, relative à l'utilisation de symboles à caractère politique sur les équipements sportifs lors des compétitions continentales, qui exclut toute forme de communication politique sur les équipements de jeu.

Le tribunal a récidivé, la semaine dernière en contraignant, l'instance continentale d'appliquer sa décision en interdisant formellement à l'avenir, aux clubs des fédérations membres, l'utilisation de symboles à caractère politique ou éléments décoratif sur les équipements sportifs lors des compétitions continentales.

L'Avocat Amine Hassani qui a défendu les intérêts de la FAF et de l'USM Alger dans l'affaire, aux côtés d'avocats étrangers, a souligné, que "l'Algérie a obtenu une grande victoire et aussi le rétablissement de la justice, une victoire de droit sur le mal, et une confirmation des principes du fair-play. Cette décision confirme aussi que l'interdiction des autorités algériennes au club de Berkane de jouer avec des maillots à caractère politique est juste".

Et d'ajouter "que la CAF n'aurait dû jamais autoriser le club marocain de jouer avec ce maillot comportant des messages politiques, qui touchent la souveraineté du Sahara Occidental".

Maître Hassani a souligné également que la décision du TAS impose au club marocain de ne plus évoluer avec ce maillot fictif lors des rencontres du prochain tour de la Coupe de la Confédération en supposant affronter (l'USM Alger ou le CS Constantine) en cas de qualification, et que le scénario de la saison dernière ne se reproduira pas, assurant qu'après l'obtention du dommage moral, la prochaine étape consistera à demander des dédommagements financiers.

De son côté, l'ancien arbitre international, Mohamed Zekrini a mis en évidence que "l'Algérie a prouvé une fois de plus que sa souveraineté est une ligne rouge, et que le sport ne peut être un moyen de visées coloniale avec des cartes fictives et expansionniste. C'est une victoire pour l'Algérie, la FAF et l'USMA".

La CAF a émis une correspondance officielle intitulée "mise au point sur les éléments décoratifs des maillots lors de compétitions de la CAF: "le 26 février 2025, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), la plus haute juridiction reconnue par les statuts de la CAF et la FIFA en ce qui concerne les litiges liés au sport, et en vertu de l'article 48 alinéa 6 du Statut fondamental de la CAF, a décidé que les représentations comprenant une image à caractère politique sur les maillots, sont contraires aux statuts et règlements de la CAF, et des sanctions seront prises en cas de non-respect de ces directives".

L'Expert de l'arbitrage a ajouté que l'Algérie " est un pays de principes et de justice et ne permettra jamais qu'on lui impose quoi que ce soit, et aujourd'hui elle prouve la force de sa diplomatie sportive. Cette grande victoire obtenue aux dépens d'une grande instance footballistique en Afrique, est due grâce au ministre des Sports et président de la FAF Walid Sadi, appréciant sa volonté de faire en sorte que l'Algérie ait son mot à dire dans les décisions du Bureau exécutif qui intéressent le football continental".

Il est à rappeler que le verdict du TAS, prononcé le 26 février dernier, dans l'affaire des maillots controversés du RS Berkane, comprenant la carte fictive incluant le territoire du Sahara occidental occupé, a donné raison à l'USM Alger, suite à sa plainte relative à l'utilisation de symboles à caractère politique sur les équipements sportifs lors des compétitions continentales.

L'instance juridique suprême du sport (TAS) a estimé que les maillots du club de la Renaissance de Berkane utilisés en Coupe de la Confédération (2023-2024) sont contraires aux statuts de la CAF, car affichant des messages à caractère politique.