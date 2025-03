Afrique: Energie et mines - Arkab entame lundi une visite de travail en Ethiopie

AGLER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, effectuera, lundi et mardi, une visite de travail à Addis-Abeba (Ethiopie), dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et du suivi des conclusions de sa dernière visite en République démocratique fédérale d'Ethiopie, indique dimanche un communiqué du ministère.

Le ministre d'Etat sera accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant le PDG du groupe Sonatrach, M. Rachid Hachichi, le PDG du groupe Sonelgaz, M. Mourad Adjal, des cadres du ministère et les représentants des entreprises nationales concernées, précise la même source.

Lors de cette visite, M. Arkab tiendra des rencontres avec nombre de responsables éthiopiens, dont le ministre des Mines et du Pétrole, le ministre de l'Eau et de l'Energie et le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, selon le communiqué.

Il rencontrera également les responsables d'entreprises éthiopiennes pour explorer de nouvelles possibilités de partenariat économique et d'investissement entre les deux pays, ajoute la même source.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Algérie pour renforcer sa coopération avec les pays africains, conformément à la vision du président de la République visant à développer les partenariats stratégiques au service des intérêts communs, du développement durable et de l'intégration africaine, conclut le communiqué.