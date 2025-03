Algérie: Appel à l'adoption d'une approche globale de lutte contre le fléau de la drogue

ALGER — Le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a appelé lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, à l'adoption d'une approche globale de lutte contre la drogue, en commençant par la mise en place de mécanismes de terrain pour endiguer ce fléau par la sensibilisation, le suivi et le traitement, puis en prenant des mesures coercitives et en imposant les sanctions les plus sévères contre les trafiquants et les consommateurs de drogues, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant la prévention contre les drogues et les substances psychotropes, le président de la République a appelé "à l'adoption d'une approche globale de lutte contre ce phénomène, en commençant par la mise en place de mécanismes de terrain pour endiguer le fléau par la sensibilisation, le suivi et le traitement, puis en prenant des mesures coercitives et en imposant les sanctions les plus sévères contre les trafiquants et les consommateurs de drogues, notamment dures, afin de protéger nos jeunes contre ce fléau étranger à la société", lit-on dans le communiqué.

Le président de la République a ordonné d'approfondir l'étude et le débat autour de la stratégie nationale et du projet de loi concernant la prévention contre les drogues et les substances psychotropes, le projet de loi et la stratégie nationale de prévention étant une affaire de sécurité nationale, conclut le document.