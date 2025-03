Algérie: Début à Alger des travaux d'un colloque sur 'Le rôle de la société civile dans la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme en Afrique'

ALGER — Les travaux d'un colloque sur "Le rôle de la société civile dans la promotion de la paix et la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique", organisé par l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et le Centre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme (CUACT), ont débuté dimanche à Alger.

Ce colloque, placé sous le slogan "Afrique, valeurs fortes et avenir commun", verra l'organisation d'une table ronde animée par des experts, la signature d'un protocole d'accord et de coopération entre l'ONSC et le CUACT, la présentation du Plan d'action commun multidimensionnel 2025-2028 et l'accompagnement du lancement du réseau de la société civile sur les questions migratoires, selon le programme des travaux.

Ces derniers seront également marqués par plusieurs interventions en lien avec la thématique du colloque, notamment "L'approche algérienne dans la lutte contre le terrorisme : de la riposte à l'ingénierie sécuritaire", "Les projets, le partenariat et le partage des expériences concluantes dans la lutte contre le terrorisme entre les sociétés africaines", "Le rôle de la société civile en matière migratoire et dans la prévention et la lutte contre le terrorisme" et "Les opportunités d'intégration économique du citoyen africain comme facteur clé dans la prévention et la lutte contre le terrorisme".