Algérie: Aïd El Fitr - Mesures spéciales pour la continuité des services publics à Alger

ALGER — Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé une série de mesures organisationnelles et sécuritaires pour assurer la continuité des services publics pendant les jours de l'Aïd El Fitr, afin de répondre aux besoins des citoyens et de sécuriser les différents secteurs vitaux.

Lors d'une conférence de presse tenue dimanche au siège de la wilaya d'Alger, des responsables de divers secteurs ont révélé les détails de ces mesures, qui concernent le commerce, les transports, la santé, l'énergie et l'hygiène, outre le renforcement des dispositifs sécuritaires à l'occasion de cette fête religieuse.

Dans ce contexte, le directeur du commerce de la wilaya d'Alger, Abdelwahab Harkas, a fait état de la mobilisation de 4564 opérateurs économiques et commerçants pour assurer l'approvisionnement régulier en produits de large consommation, dont 582 boulangeries, 1939 commerçants (alimentation générale, fruits et légumes), et 2029 commerçants opérant dans d'autres activités (cafétérias, pneumatiques...), en plus de 8 minoteries et de 6 laiteries.

A cet égard, 169 agents de contrôle ont été mobilisés pour veiller au strict respect du programme de permanence par les commerçants dans les différentes communes de la capitale.

Dans le domaine des transports, Hocine Amrane, chef de service à la direction des Transports de la wilaya d'Alger, a indiqué que l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), avait mis en place un plan prévoyant la mobilisation de 189 bus pour couvrir 182 lignes lors du premier jour de l'Aïd, de 6h30 à 19h00, avec la mise à disposition de 23 bus desservant 23 lignes pendant la période nocturne jusqu'à 00h40.

Concernant les deuxième et troisième jours de l'Aïd, les services de transport seront renforcés par la mise en circulation de 306 bus le matin, tout en maintenant les 23 bus pour assurer les lignes nocturnes selon le même programme.

De plus, des dessertes spéciales sont prévues pour transporter les fidèles vers Djamaâ El Djazaïr afin d'y accomplir la prière de l'Aïd, avec des départs depuis plusieurs points principaux de la capitale, tels que la Place du 1er Mai, la Place des Martyrs, la station de Kouba, ainsi que des départs en provenance des banlieues, comme Khemis El Khechna, Ouled Moussa via Hamadi et El Hamiz.

Pour le transport vers les cimetières, l'établissement a réservé 10 bus pour desservir cinq lignes principales, partant de stations centrales telles que 1er Mai et la place des Martyrs vers le cimetière d'El Alia, ainsi que d'autres lignes reliant Bachdjarah au cimetière de Sidi Rezine via Baraki.

De son côté, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a mis en place un programme spécial, avec des trains circulant de 06h00 à 18h00, tandis que les lignes de métro seront opérationnelles de 05h00 à 22h00. Les tramways partiront des stations de Ruisseau et Dergana à 05h30.

Le directeur de la Santé et de la Population de la wilaya d'Alger, Lahlali Lahlali, a annoncé la mobilisation d'équipes médicales au niveau des Urgences et des polycliniques, outre la mobilisation de 63 pharmacies de garde pour assurer la disponibilité des médicaments et des fournitures médicales".

De son côté, la directrice des activités sociales et de la solidarité (DAS) de la wilaya d'Alger, Dassi Mokhtaria, a précisé que 850 tenues seraient distribuées à plus de 350 familles démunies, avec l'organisation d'opérations de circoncision au profit de 240 enfants.

Concernant l'énergie, le directeur de l'Energie et des Mines de la wilaya d'Alger, Abdelghani Aireche, a souligné la prise de mesures spéciales pour garantir l'approvisionnement en électricité et en gaz, ainsi que la distribution des produits pétroliers, avec la mobilisation d'équipes de permanence pour intervenir en cas de coupures.

Pour ce qui est de l'hygiène, les entreprises "Netcom" et "Extranet" ont mis en place un programme spécial prévoyant le renforcement des opérations de nettoyage dans les quartiers et les lieux publics. Un total de 6.500 agents et 400 camions de différentes tailles ont été mobilisés pour assurer la l'hygiène de la capitale pendant l'Aïd.

Quant à la sécurité, la responsable de la cellule de communication du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Alger, le Capitaine Rachida Aib, a affirmé qu'un plan de sécurité spécial avait été élaboré comprenant le renforcement des contrôles aux barrages et l'intensification de la présence dans les lieux publics et de culte.

Pour sa part, le commissaire de police, Amir Chergui, chef du bureau de l'information et de la communication à la sûreté de la wilaya d'Alger, a indiqué que les services de sécurité avaient élaboré un plan préventif pour protéger les citoyens et leurs biens, avec des équipes pédestres et mobiles, ainsi que le renforcement de la surveillance par caméras et de la présence sur le terrain.