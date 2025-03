Algérie: Intégration de 82.410 enseignants contractuels - Sadaoui salue la décision du président de la République

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadoui a salué, dimanche, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'intégration de 82.410 enseignants contractuels dans les différents cycles d'enseignement, a indiqué un communiqué du ministère.

"Suite à l'approbation par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Conseil des ministres tenu dimanche 23 mars 2025, de l'intégration de 82.410 enseignants contractuels dans différents niveaux d'enseignement, poursuivant ainsi son engagement envers la communauté éducative et en reconnaissance du rôle des enseignants dans l'édification et la protection des générations futures - après une première opération d'intégration ayant concerné 62.000 enseignants contractuels, portant le total à 144.410 enseignants intégrés, tous cycles confondus -, le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadoui, exprime, en son nom personnel et au nom de l'ensemble des membres du secteur de l'éducation nationale, ses vifs remerciements et sa gratitude au président de la République", lit-on dans le communiqué.

Après avoir qualifié cette décision de "stratégique et sage, procédant de l'intérêt et de l'attention constante du président de la République envers le secteur de l'éducation et les éducateurs", M. Sadaoui a félicité les enseignants concernés par l'intégration que leur a accordée le président de la République en vertu de cette décision, et qui leur garantit la stabilité professionnelle, leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leurs nobles engagements professionnels.

Le ministre a également renouvelé son appel à tout le personnel du secteur à fournir davantage d'efforts pour la réalisation des objectifs de l'école algérienne", ajoute la même source."