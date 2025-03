Algérie: Oran - Ferveur estudiantine pour le bénévolat durant le mois de Ramadhan

ORAN — Le bénévolat des étudiants universitaires dans les restaurants "Er-rahma" pendant le Ramadhan est devenu à Oran un phénomène social remarquable qui reflète l'esprit de coopération et d'entraide des Algériens, surtout durant ce mois sacré.

Les étudiants, en particulier ceux résidant dans les cités universitaires, s'adonnent avec ferveur aux actions de volontariat, apportant leur concours avec dévouement aux restaurants "Errahma" ouverts par des associations et des organisations caritatives durant le mois du jeûne. Ils se répartissent différentes tâches telles que celle de serveurs de plats et de rafraîchissements, boissons, d'hôtes d'accueil, voire même de préparateurs à la cuisine.

Partant de ce constat, le Croissant rouge algérien (CRA) à Oran a pris l'habitude d'attirer un plus grand nombre possible de bénévoles, notamment parmi les universitaires, pendant le mois sacré.

Cette occasion religieuse a été marquée cette année depuis son début par la participation de 782 bénévoles répartis sur 19 restaurants d'Iftar à travers différentes communes de la wilaya, dont plus de 80 % des jeunes, selon le président du bureau de wilaya d'Oran de cette instance, Karim Mouchi.

Aïcha Khelil, originaire de la wilaya de Relizane et étudiante en sciences médicales résidante à la cité universitaire de Belgaid, bénévole depuis trois années au sein du CRA, a affirmé que cette activité procure plus de vitalité et de dynamisme et épargne aux jeunes l'oisiveté.

"Le bénévolat n'affecte en rien les études et offre une expérience dans le cadre des actions humanitaires", a-t-elle souligné. "Le contact avec les personnes démunies enseigne la patience, l'humilité et la compréhension de la vie avec ses amertumes et ses douceurs, en tant qu'enseignement le plus importants de notre belle religion. De plus, le bénévolat inculque le respect des autres, renforce la personnalité et sème le bonheur à travers le travail humanitaire", a-t-elle ajouté.

De son côté, Khellil Fatima Zahra, étudiante en psychologie à l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", a fait savoir qu'elle s'est engagée pour la 3e année consécutive dans le volontariat au sein de CRA à Oran pour la préparation de repas et la distribution de colis alimentaires, indiquant que les portes sont grandes ouvertes aux bénévoles comme elle et que cette activité "renforce la détermination et procure de la joie et de la bonne humeur".

Les SMA utilisent ce potentiel humain

Pour sa part, le commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA) fait également appel aux étudiants universitaires au sein de ses "Restaurants d'El Kheir" ouverts cette année, même en provenance d'autres wilayas, afin de présenter une image vivante de solidarité sociale entre Algériens.

Les faoudjs scouts, selon le commissaire de wilaya d'Oran de l'organisation, Omar Kacimi, ont commencé à se préparer tôt pour réussir les opérations de solidarité ramadhanesques, en mobilisant des soutiens, attirant des bienfaiteurs et en planifiant l'ouverture d'un plus grand nombre de restaurants et en recensant les familles en difficulté pour les faire bénéficier de colis alimentaires, d'opérations de circoncision et de vêtements de l'Aid.

Les étudiants universitaires jouent un rôle majeur dans la planification et l'exécution de ces différentes opérations.

El Hadi, étudiant en génie électrique à l'Université des sciences et technologies d'Oran "Mohamed Boudiaf (USTO-MB), a fait savoir qu'il a grandi au sein du groupe "El Falah" dans la wilaya de Relizane, bercé par la culture du bénévolat et de l'entraide, principes fondamentaux du mouvement scout.

"Depuis ma première année à l'USTO, j'ai contacté le faoudj El-Houda et j'ai commencé à participer à diverses activités de volontariat telles que le reboisement, la sensibilisation et les actions de bienfaisance durant le mois sacré et à l'occasion des fêtes religieuses", a-t-il souligné.

Ce jeune homme trouve que le bénévolat est une expérience "unique" qui apporte une grande valeur aux étudiants et les rend fiers des efforts fournis pour contribuer au succès des différentes activités, notamment dans les restaurants "Errahma", contribuant à renforcer l'esprit de solidarité et d'entraide entre les membres de la société.

Les associations caritatives ont également attiré un nombre considérable d'étudiants universitaires, comme l'association "Ayadi El-Kheir", "Ness El-Kheir", "Kafil El-Yatim", "Sanabil El-Ihsan", constatant qu'ils ont prouvé leur efficacité en tant qu'acteurs importants dans la société, surtout pendant le mois de jeûne.

Amina, bénévole au sein de l'association "Ness El-Kheir", a confié se rendre chaque jour, après ses cours à l'Université d'Oran 1 à Es-Senia, directement au siège de cette association où elle s'applique avec des camarades volontaires à préparer des repas pour plus de 300 personnes au niveau d'un espace réservé à l'iftar durant le mois sacré.

Comme motivation, des sites de réseaux sociaux font éloge des actions de volontariat perpétuant les hautes valeurs de solidarité et de citoyenneté. Des photos et des vidéos véhiculées sur ces sites font des émules, devenant un facteur d'attraction et d'encouragement pour les jeunes bénévoles.