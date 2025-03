Angola: Début du déminage pour la construction de l'embranchement Luena/Saurimo

Luena — Le processus de déminage du tracé de l'embranchement du chemin de fer de Benguela (CFB), qui reliera les provinces de Moxico et de Lunda Sul, a été lancé ce samedi à Luena.

Le ministre des anciens combattants et vétérans de la patrie, João Ernesto Liberdade, était responsable de l'acte qui marque le début du processus, qui durera six mois et couvrira une distance de 260 kilomètres. Les travaux seront réalisés par 25 spécialistes du Centre national de déminage.

Le responsable a déclaré qu'il s'agissait du début du processus de construction d'une autre voie de communication « économiquement viable » pour le transport de personnes et de marchandises, qui pourrait faciliter les échanges commerciaux le long du corridor de Lobito, en vue d'améliorer la qualité de vie de la population.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'Agence nationale des transports terrestres, Hénio Costa, a indiqué que « l'analyse du volet financier est déjà en cours » pour la mise en oeuvre du projet, dont l'entreprise a déjà été sélectionnée.

Le gouverneur provincial de Moxico, Ernesto Muangala, a souligné l'importance de la construction de la ligne ferroviaire, qui « reliera les villes et les peuples », stimulera les secteurs économiques de la région et ouvrira la voie à l'intégration et à la prospérité.

Il a rappelé que la province a déjà fait des progrès en matière de déminage, avec plus de 70 millions de mètres carrés déminés.

Avec 1.300 kilomètres de voies, le chemin de fer de Benguela s'étend de la province de Benguela à Luau, dans la province de Moxico, et constitue le moyen de transport le plus utilisé pour relier les régions de l'est et du centre-sud du pays.