Tunisie: Le pays célèbre aujourd'hui la Journée météorologique mondiale

Tunis — La Tunisie célèbre, dimanche, la Journée météorologique mondiale à l'instar des autres pays membres de l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Le thème retenu pour la Journée météorologique mondiale 2025 est "Combler ensemble les lacunes en matière d'alertes précoces".

Célébrée le 23 mars de chaque année, la Journée météorologique mondiale commémore l'entrée en vigueur de la Convention qui a institué l'OMM en 1950. Elle souligne la contribution capitale qu'apportent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à la sécurité et au bien-être de la société.

A cette occasion, l'Institut national de la météorologie a organisé, le 21 mars 2025, une exposition des systèmes d'observation utilisés pour les prévisions et les alertes météorologiques et des présentations scientifiques sur la méthodologie adoptée pour préparer les bulletins météo.

L'OMM a récemment confirmé que 2024 était l'année la plus chaude jamais observée. Les modifications de notre environnement entraînent une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.

L'intensification rapide des cyclones tropicaux, les pluies dévastatrices, les ondes de tempête, les inondations, les sécheresses meurtrières et les feux de forêt sont en augmentation. Le niveau de la mer augmente, exposant les zones côtières densément peuplées aux inondations côtières et à l'impact des vagues océaniques. Les effets sociétaux de ces phénomènes perdurent longtemps après que les journaux n'en fassent plus leurs gros titres.

Face à ces phénomènes météorologiques extrêmes, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, António Guterres, a lancé en 2022 l'initiative Alertes précoces pour tous, une innovation qui vise à garantir que chacun sur Terre soit protégé des phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques dangereux grâce à des systèmes d'alerte précoce capables de sauver des vies d'ici à la fin de l'année 2027.

À mi-parcours de la mise en oeuvre de l'Initiative «Alertes précoces pour tous», l'OMM constate que des progrès significatifs sont constatés s'agissant de la protection des vies, de la préservation des moyens de subsistance et du développement de la résilience des populations. Alors que les risques climatiques s'intensifient, cette initiative présente un caractère de plus en plus urgent.

Toujours d'après l'OMM, la collaboration entre le secteur public et le secteur privé offre un potentiel important pour l'Initiative "Alertes précoces pour tous", avec la possibilité de mobiliser un large éventail d'acteurs du secteur privé, grands et petits. Certes, ce sont les organismes gouvernementaux, en particulier les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, qui doivent faire autorité pour ce qui est des alertes. Toutefois, la collaboration avec le secteur privé peut contribuer à stimuler l'innovation, à dynamiser la diffusion des informations et à améliorer la connaissance des risques.

Des outils de prévision pilotés par l'intelligence artificielle aux systèmes de communication améliorés, les entreprises peuvent apporter des compétences spécialisées et des ressources précieuses.

A l'échelle nationale, le mois de février 2025 en Tunisie a été marqué par des températures supérieures à la normale et des précipitations abondantes. La température moyenne nationale a atteint 13°C, soit un écart de +1,1°C par rapport à la normale. Concernant les précipitations, le cumul mensuel total a été de 1165,1 mm, représentant 127,4% de la normale, avec des records enregistrés notamment à Tozeur, où un cumul quotidien de 52,4 mm a été observé. La température maximale la plus élevée a été relevée à Médenine avec 25,1°C le 28 février.