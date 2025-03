Tunisie: La ligne d'or/Emploi - Comment rester compétitif après 50 ans ?

À l'ère de l'Intelligence Artificielle (IA) et la recherche constante des profils dits « talents » dans les entreprises, les salariés seniors font de plus en plus face à certains clichés qui ont la peau dure. On les accuse d'être moins flexibles, moins motivés, ou encore moins compétents, ce qui n'est pas toujours vrai. Et d'ailleurs, on pourrait très bien accuser les jeunes des mêmes maux.

Pour rester dans le coup, l'un des défis majeurs des salariés seniors est de ne pas se laisser distancer par les évolutions technologiques, les outils numériques, les logiciels métiers et les nouvelles méthodes de travail. En effet, il est capital de faire de la formation continue une constante de sa carrière et la clé essentielle pour rester compétitif. Avec internet, tous les cours et toutes les tendances sont disponibles en deux clics et gratuitement, il suffit donc d'y consacrer un peu de temps.

En fait, pour les recruteurs, se former, c'est renvoyer l'image de quelqu'un qui veut vraiment rester dans le jeu, qui veut continuer à apprendre et à s'adapter aux nouvelles attentes du monde professionnel.

Cela ne veut pas dire que vos années d'expérience n'auront servi à rien et qu'il faut réapprendre, bien au contraire, les conseillers de gestion de carrière suggèrent de valoriser l'expérience sans renier les évolutions qui nous entourent et qui vont parfois à une vitesse folle.

Les années d'expérience sont un atout précieux, difficilement quantifiable et ô combien précieux et irremplaçable : c'est le savoir-faire, la compréhension des processus et l'intelligence accumulée au fil des années qui font la force des séniors. Cependant, le vrai défi réside dans l'art de combiner cette expérience avec les nouvelles méthodes de travail. Le piège à éviter à tout prix est sans nul doute celui de se fossiliser dans des habitudes obsolètes, en ignorant les nouvelles perspectives.

Les nouvelles perspectives peuvent aussi être l'option de la mobilité interne, au lieu de se figer dans un travail qui vous fatigue de plus en plus et auquel vous ne pouvez plus donner davantage. À 50 ans ou plus, vous pourriez imaginer accéder à des postes de conseil ou de mentorat, pour une transition tout en douceur. Dans ces conditions, c'est un deal gagnant-gagnant entre votre entreprise et vous, une expertise disponible et précieuse.

Par ailleurs, il existe un capital précieux qu'il faut savoir préserver pour rester compétitif jusqu'au bout en tant que salarié, c'est le capital santé. En effet, investir dans le bien-être mental et physique peut rapporter gros en termes de carrière. Concrètement, cela signifie faire du sport, se ménager de temps en temps, ou encore adopter une hygiène de vie, pour rester performant.

Mais une chose est sûre, rien n'est jamais trop tard. Le fondateur de KFC, Colonel Harland Sanders, a lancé son business à 65 ans après avoir vendu ses recettes de poulet à des restaurants. Avant cela, il avait connu une carrière variée, passant de soldat, à fermier ou encore employé dans une station-service, et bien d'autres petits boulots.