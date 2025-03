Tunisie: Les décisions de la LNFP font polémique - Une fin de saison chaotique...

Les derniers verdicts de la Lnfp au sujet des réclamations génèrent encore une vague de contestations de la part des clubs lésés. Certains clubs menacent d'aller jusqu'au TAS s'il le faut.

C'est un cercle vicieux dans lequel le football tunisien n'est pas près de s'en sortir, en tout cas pas cette saison. Par ailleurs, la fin de cet exercice s'annonce chaotique et tumultueuse. Après les critiques qui ont fusé de partout sur les journées de championnat disputées au mois de Ramadan en plein après-midi à raison d'un match tous les trois jours, une nouvelle polémique a éclaté cette semaine : les verdicts de la Lnfp sur les réclamations qui sont farouchement contestés par les clubs lésés.

L'ASS menace de suspendre le championnat

La réaction la plus virulente est celle du club le plus touché par ces verdicts, l'Avenir Sportif de Soliman, qui menace de suspendre le championnat. Pour rappel, quatre points ont été retirés à l'ASS après l'acceptation des réclamations déposées par l'Union Sportive de Ben Guerdane et l'Avenir Sportif de Gabès. Dans un premier temps, l'ASS compte faire appel auprès de la commission nationale d'appel et saisir par la suite la justice pour que le championnat soit suspendu le temps que sa requête soit examinée.

L'ESS compte aller au TAS

De son côté, l'Etoile du Sahel compte aller au TAS si la Commission nationale d'appel ne tranche pas en sa faveur dans sa réclamation contre la participation du joueur d'EGSG, Alkhaly Bangoura, qui, selon le club sahélien, a joué le match sans contrat. Le contrat avait été résilié unilatéralement par le joueur car il réclamait des arriérés. Selon nos sources, l'ESS exige que le verdict de la Commission d'appel soit rendu avant la reprise du championnat. Bref, entre les verdicts rendus par la Lnfp et ceux de la Commission nationale d'appel, on n'est pas sorti de l'auberge. Par ailleurs, ils n'ont pas tort ceux qui ont ironisé sur la toile en disant que le classement a changé cette semaine alors que le championnat est à l'arrêt. Une chose est sûre : on va vers une fin de saison tendue.

A tort ou à raison, tous les clubs se sentent lésés par la FTF, la Lnfp et l'arbitrage même après le recours à la VAR. C'est qu'au fond, il y a une crise de confiance qui secoue notre football, s'ajoute à cela la théorie du complot qui anime les esprits des supporters et des responsables des clubs. Quand on sait qu'on n'a jamais connu un championnat aussi disputé où la concurrence est rude aussi bien en haut qu'en bas du tableau, c'est bien dommage que la compétition soit envenimée par une ambiance aussi tordue.