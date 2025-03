Afrique: Eliminatoires mondial 2026-Groupe H-demain Tunisie-Malawi (22h00 à Rades) - Avec le même allant...

Sami Trabelsi et ses joueurs savent pertinemment que trois points de plus vont les mettre sur la voie royale, en attendant le dernier sprint final. On ne devrait pas voir beaucoup de changements par rapport au match du Liberia.

Après la courte mais valeureuse victoire acquise au Liberia, rendez-vous demain avec le match du Malawi. Un match qui semble, sur le papier, moins compliqué que celui de Monrovia, mais ce serait assez illogique et déplacé comme raisonnement.

Même si battu à domicile devant la Namibie, le Malawi, qui a perdu beaucoup de ses chances, croit encore à un miracle s'il gagne demain et redistribue les cartes. C'est le genre de matches-piège qu'il faut bien gérer et éviter de prendre à la légère. Par euphorie, par distraction, par excès de confiance, le onze national peut rater un match abordable mas nullement garanti.

On n'est pas dans un statut de favori qui domine largement ses adversaires. Notre équipe a régressé et devra y aller doucement pour retrouver son standing habituel. Ça commence par gagner demain et confirmer l'allant pris depuis quelques jours. Ce qui est bien, c'est que l'ambiance, délétère il y a quelques mois, s'est nettement améliorée et ça se voit sur le terrain (il y a plus d'engagement et de générosité dans l'effort) et aussi hors du terrain au lieu du stage. A Tabarka, les joueurs de Sami Trabelsi sont décontractés, il y a une vie qui s'anime et un groupe qui vit assez bien ensemble. Le lieu du stage est certainement beau et confortable à tous les niveaux, en plus d'une ambiance qui s'est nettement améliorée. Et ça, on doit le sentir sur le terrain lors du match de demain.

Choix stabilisés

Le profil de l'adversaire n'est pas le même que le Liberia, mais ceci ne devrait pas pousser Sami Trabelsi à chambarder grand-chose dans son dispositif. Ce sera une option de jeu portée plus vers l'avant, avec Abdi et Ghorbal qui vont monter plus et manoeuvrer avec les milieux pour créer le surnombre. Dahmen, Talbi et Bronn, bien en vue face au Liberia, seraient là face au Malawi avec un objectif, préserver l'invincibilité des buts. L'équipe n'a pas encaissé le moindre but depuis le début des éliminatoires du mondial.

En milieu, et d'après les séances d'entraînement à Tabarka, Sami Trabelsi insiste beaucoup sur le jeu en mouvement et les échanges courts et portés vers l'avant. L'objectif est de marquer et d'asseoir une avance dès la première mi-temps. Face au Liberia, Laidouni a remplacé Skhiri dans le poste de milieu défensif axial et le ferait de nouveau. La paire Ben Slimane- Mejbri, encore une fois dans les rôles de relayeurs ? Logiquement, oui, même si Ben Romdhane, incorporé en deuxième mi-temps mercredi dernier, peut s'avérer une carte utile vu ses qualités offensives.

Devant, Mastouri se met en confiance avec un premier but marqué. Ltaief et Sliti, eux, vont-ils rejouer ? C'est là le secteur où il y a une forte probabilité de changement. Achouri, Saâd, Khadhraoui sont des candidats à prendre une place de titulaire. Ça va être décidé en dernière minute, même si Sami Trabelsi ne devrait pas trop changer son équipe. Un ou deux changements au plus pour garder une certaine osmose.