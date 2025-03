Algérie: Riyad Mahrez, 100 sélections - L'épopée d'un maître à jouer algérien

Riyad Mahrez a atteint cette semaine la barre symbolique des 100 sélections en équipe nationale, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un cap historique dont la portée résonne bien au-delà des terrains, marquant une ère dorée du football algérien.

À 33 ans, le capitaine des Fennecs, artisan majeur du sacre à la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2019, est devenu le septième joueur de l'histoire de l'Algérie à franchir le seuil mythique des cent capes, en étant titularisé face au Botswana, le jeudi 21 mars 2025.

Ce jalon consacre un héritage déjà immense. Mahrez incarne à la fois la flamboyance, le leadership et la longévité, trois piliers qui ont façonné plus d'une décennie de son parcours international De ses débuts anonymes en Ligue 2 avec Le Havre à ses triomphes sous le maillot de Manchester City, avant d'endosser le brassard algérien, l'ascension de Mahrez relève du conte de fées.

Mais au-delà du chiffre, cette centième sélection symbolise une transformation plus profonde du football algérien, dont il a été l'un des principaux visages.

Des débuts humbles, une entrée fracassante

Le premier chapitre de son histoire avec les Fennecs s'écrit en 2014, à l'approche du Mondial brésilien. Sélectionné en amont de la compétition, Mahrez honore sa première cape lors d'un match amical face à l'Arménie.

Alors jeune ailier en pleine ascension, récemment recruté par Leicester City, sa convocation suscite quelques interrogations. Mais il ne tarde pas à faire taire les sceptiques. Avec deux passes décisives et une prestation éclatante lors d'une victoire 3-1, il s'impose comme une évidence et décroche sa place dans le groupe pour la Coupe du Monde.

Son unique apparition lors du tournoi, face à la Belgique, ne laisse entrevoir qu'une infime partie de son potentiel, mais elle pose les jalons d'un avenir radieux sous le maillot vert.

Premier but, premiers triomphes

Quelques mois après le Mondial, Mahrez inscrit son premier but en sélection contre le Malawi, lors des qualifications pour la CAN. Sa technique, sa créativité et son sang-froid devant le but en font rapidement un élément incontournable des Fennecs.

Mais c'est en 2019 que son nom s'inscrit définitivement dans la légende. Capitaine d'une équipe algérienne conquérante, il guide les siens jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies au Caire.

Son coup franc légendaire à la dernière seconde contre le Nigeria en demi-finale restera comme l'un des moments iconiques de la compétition, une oeuvre d'art alliant précision et inspiration pure.

Quelques jours plus tard, en soulevant le trophée continental, il devient le deuxième capitaine algérien à réaliser cet exploit, après Rabah Madjer en 1990. Pour beaucoup, ce triomphe suffit à asseoir son statut d'icône.

Un leader dans l'âme

Au-delà des statistiques et des exploits techniques, Mahrez s'impose au fil des années comme un repère pour toute une génération d'Algériens, aussi bien sur le sol national qu'au sein de la diaspora. Son calme, sa force de caractère et sa capacité à transcender l'équipe dans les moments cruciaux ont été des atouts inestimables à travers les différentes phases de transition du football algérien.

Désormais centenaire en sélection, il rejoint le cercle restreint des légendes africaines qui ont marqué leur époque par leur constance et leur excellence au plus haut niveau.

Un dernier défi à relever

Les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 offrent à Mahrez une ultime quête : ramener l'Algérie sur la scène mondiale après plus d'une décennie d'absence. Les Fennecs n'ont plus disputé un Mondial depuis 2014, et à 33 ans, l'ailier, aujourd'hui en Arabie saoudite, est plus que jamais déterminé à mener son pays vers une nouvelle aventure planétaire.

Si la mission aboutit, elle viendrait boucler une boucle exceptionnelle : de jeune talent méconnu lancé dans le grand bain brésilien à capitaine aguerri, prêt à guider l'Algérie vers une autre Coupe du Monde à 35 ans.

Le parcours de Riyad Mahrez est loin d'être terminé, mais ces 100 sélections marquent d'ores et déjà un jalon mémorable dans l'histoire du football africain.