Tunisie: L'ICOM-IMREC offre des bourses pour le leadership numérique et les études du patrimoine culturel

Le Centre international de recherches et d'échanges muséographiques du Conseil international des musées (ICOM-IMREC) annonce l'ouverture des candidatures pour ses nouvelles bourses de recherche en leadership numérique ainsi que pour dix bourses entièrement financées destinées à des étudiants en master d'études du patrimoine culturel. Ces initiatives visent à renforcer les compétences des professionnels des musées et à encourager l'innovation dans le secteur du patrimoine culturel.

Le programme de recherche en leadership numérique s'adresse aux dirigeants et cadres supérieurs de grands musées, ayant un projet de numérisation à un stade précoce. L'objectif est de créer un réseau mondial de leaders spécialisés dans la transition numérique des institutions muséales.

Les boursiers bénéficieront d'un accompagnement par des experts internationaux, d'un mentorat individuel et auront l'opportunité de présenter leurs projets en mars 2026 à Shanghai et Suzhou. Le programme prévoit également six ateliers en ligne entre juin et juillet 2025 ainsi que quatre sessions de mentorat individuel s'étendant d'août 2025 à février 2026.

En parallèle, l'ICOM-IMREC propose dix bourses intégralement financées pour des études de master en patrimoine culturel au sein de l'Université de Shanghai. Ce programme d'une durée de trois ans couvre l'ensemble des frais de scolarité, d'hébergement et de subsistance. Il est exclusivement réservé aux membres de l'ICOM, témoignant de l'engagement de l'organisation à soutenir l'évolution professionnelle de la communauté muséale internationale. Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur excellence académique, de leur expérience et de leur motivation à contribuer activement au secteur du patrimoine culturel.

L'initiative de l'ICOM-IMREC s'inscrit dans un partenariat de longue date avec l'Université de Shanghai, qui s'est concrétisé après la Conférence générale de l'ICOM à Kyoto en 2019. Cette collaboration vise à renforcer l'intégration de l'Asie dans la communauté muséale mondiale et à promouvoir un dialogue culturel inclusif et démocratique. En plus des bourses, l'IMREC facilite des échanges académiques et professionnels destinés aux jeunes responsables de musées, notamment ceux issus de pays émergents.

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur dossier via les canaux officiels de l'Université de Shanghai. La sélection sera réalisée par le conseil académique et de programmation de l'IMREC, garantissant ainsi une évaluation rigoureuse des candidatures.

Pour plus d'informations, les postulants sont invités à consulter les annonces officielles de l'ICOM aux adresses suivantes :

· Bourses de recherche en leadership numérique

· Bourses pour masters en patrimoine culturel

Avec ces initiatives, l'ICOM-IMREC réaffirme son rôle clé dans la formation et le développement des professionnels des musées, favorisant ainsi une meilleure préservation et transmission du patrimoine culturel à l'échelle mondiale.