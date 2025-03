Tunisie: Jouets dangereux - Le ministère de la Santé met en garde contre les risques

Le ministère de la Santé a mis en garde contre l'achat de jouets dangereux circulant sur les marchés parallèles.

Dans un communiqué publié samedi soir, il a alerté sur les risques que ces jouets peuvent présenter pour les enfants, notamment des blessures corporelles graves, telles que des coupures, des brûlures et des allergies.

Il a également souligné que certains jouets, comme les armes en plastique et les pointeurs laser, peuvent causer des dommages aux yeux, pouvant aller jusqu'à une perte de la vue.

Le ministère a averti que l'inhalation de gaz toxiques ou l'ingestion de substances nocives présentes dans certains jouets pouvait provoquer des intoxications graves.

Il a ainsi exhorté les parents à acheter des jouets adaptés à l'âge de l'enfant et provenant de circuits officiels, tout en insistant sur la nécessité d'une surveillance constante.

Le ministère a également recommandé d'éviter les pétards et les armes en plastique, y compris les billes, les cartouches, les flèches et les pointeurs laser. En cas d'accident, il a insisté sur l'importance d'une prise en charge rapide en se rendant immédiatement au centre de santé le plus proche.

Enfin, il a souligné la nécessité de sensibiliser les enfants et les parents aux dangers de ces jouets et à l'importance de respecter les instructions d'utilisation, notamment en ce qui concerne l'âge recommandé et les précautions d'usage.