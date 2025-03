Togo: Des caméras de surveillance installées dans le marché de Bè et alentours, une première !

L'exécutif communal de Golfe 1 continue de déployer ses batteries de projets pour le meilleur de ses administrés. C'est donc en homme heureux de porter un frein sérieux tout acte d'insécurité dans le marché de Bè et ses alentours que le Maire principal de la commune de Bè Afédomé, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, a réceptionné ce Mercredi 19 Mars 2025, le dispositif de vidéo protection et de vidéo surveillance, commandé à la société S-Track Cyber Sécurité, et déjà installé. Il s'agit d'après les explications d'un responsable de cette entreprise d'un dispositif de 31 caméras devant permettre de surveiller en temps réel tout le marché et ses environs.

Pour l'élu local, M. Gomado, c'est donc vu également l'insécurité, par rapport aux incendies et aux vols, que le Conseil municipal a décidé de mettre en place un système de vidéosurveillance dans tous les marchés dont la Mairie a la gestion. Et nous avons démarré au niveau du marché de Bè. Et le système est fait en sorte que nous avons connecté ce système avec la Mairie de Bè Afédomé ».

Autre précision apportée par le Maire de Golfe 1, « toutes les données qui sont collectées ici sont enregistrées automatiquement au niveau de la Mairie annexe de Bè Afédomé pour qu'en cas de problème, on puisse récupérer et exploiter. C'est une façon de sécuriser tous ceux qui viennent au marché, y compris les commerçantes et commerçants et aussi les clientes et les clients ».

Et en plus, explique-t-il, les « caméras installées ont pris en compte les zones à risque où on peut avoir des foyers d'incendie. Le jour, il n'y a pas de problème les gens peuvent déceler mais la nuit, il y a un agent qui est en permanence et qui suit l'écran et en cas d'incendie, peut rapidement informer la direction des services techniques et le service des sapeurs-pompiers qui peuvent réagir ».

Au-delà de la sécurisation de cette plateforme de marché dont la Mairie a la gestion, Joseph Gomado, veut y voir un coup d'essai qui une fois réussi, peut servir sur toute l'étendue du territoire national. « Vous êtes sans savoir aussi que le monde aujourd'hui est menacé de tout genre, donc c'est aussi une approche de sécuriser notre territoire. C'est un projet pilote. Lorsque l'on maitrise et que ça marche ici on peut aussi avec le ministère de la sécurité et de la protection civile, travailler ensemble, pour rendre notre territoire encore plus notre territoire sécurisé », a-t-il avancé.

Entre autres éléments de précisions ajoutés par le Directeur des opérations de l'entreprise prestataire qui a installé les caméras, Koffi Vodounou, « ce sont des caméras à 8 mégapixels, qui enregistrent toutes les images. Au total 31 caméras installées qui font un maillage total de toute la superficie du marché ainsi que les environs, les alentours de manière à ce que, en cas d'un incident, on soit en mesure de pouvoir retrouver toutes les images et situer chaque responsabilité afférente, allant dans le sens de la sécurité. Les caméras ont cette caractéristique d'identifier par la couleur de chaque habit et interroger l'image en temps réel et avoir l'image ou l'enregistrement qu'on souhaite obtenir ».

Il est à noter que cette nouvelle initiative de vidéo-protection d'un marché, la première dans tout le Togo, se veut inclusive. « C'est un projet inclusif, on les (les femmes du marché, ndlr) a informées, le comité des femmes est associé à la mise en oeuvre de ce projet, et je crois qu'elles y sont sensibilisées. Ce projet rentre aussi dans une approche dissuasive. Lorsqu'on informe les gens que le marché est sous surveillance, ça évite un certain nombre de problèmes, y compris aussi, ai sein des femmes, les querelles et autres. Quand quelque chose se passe sous forme de violence on peut facilement repérer la personne. Ça renforce aussi la cohésion sociale chère à notre commune », a confirmé M. Gomado.

Quand aux femmes, elles ne peuvent qu'en être heureuse d'exercer désormais leurs activités sous vidéo surveillance et être à l'abri de toute situation in-sécuritaire et délictueuse. Et elles sont sans voix à la réception. « Ce qu'il nous a amené peut nous permettre de mieux surveiller le marché et nos marchandises. Nous sommes dépassées par les problèmes de vols. On le remercie beaucoup pour cela et attendons encore de lui beaucoup plus encore. Nous avons d'autres besoins et le moment venu, nous l'approcherons pour l'informer. Entre autres problèmes il y a celui de l'inondation en période de pluie et d'intense chaleur en saison sèche. Et nous sommes certaines qu'il nous aidera à trouver solution à ça, car, il est toujours à notre écoute. Nous lui sommes reconnaissantes », ainsi a réagi leur porte-parole, Afi Kougbavo.

Ce projet ce voulant pilote, il peut et va s'étendre aux autres plateformes formes de la commune de Golfe 1 rassure-t-on.